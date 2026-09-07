このページの本文へ

そういう風にOpenAIが作ったんです

「AGIは到来した」NVIDIAジェンスン・フアンCEOが断言　一方で異論も

2026年09月07日 14時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
ChatGPTのアイコン

　エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは9月7日、自身のXアカウントを通じて、OpenAIの「GPT-6 Astra」がAGI（Artificial General Intelligence／汎用人工知能）に到達したと発言。OpenAIのチームに対して、祝辞を贈った。

　OpenaAI側は社長のグレッグ・ブロックマン氏が当該ポストを引用する形で、「私たちは今、AGIの時代に突入しています」とコメント。親しいパートナーなしには実現できなかったと述べ、AIの学習や稼働に必要なGPUなどを提供したエヌビディアに謝意を示した。

　GPT-6 Astraは9月3日に発表された新型のAIモデル。未知の環境でルールや目的を推測し、計画を立てて攻略できるか確認するベンチマーク「ARC-AGI-3」で99.9％の好成績を収め、一定の条件下では人間に迫る思考力をもつとみられる。

　両氏のポストを受け、SNS（X）では多くのユーザーがポジティブなコメントを寄せた一方、GPT-6 Astraが「あらゆる条件下で人間と同等の思考力や対応力をもつ」というAGIの条件を完全には満たしていないことから、両氏の主張には無理があるとする声も複数挙がっている。

Amazon.co.jpでチェック

【メーカー特典あり】超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Blu-ray COLLECTION 1 ( Amazon.co.jp特典: L判ブロマイド3枚セット“弩城怜慈（複製サイン入り）／アギ（複製サイン入り）／ギャバン・インフィニティ”) [Blu-ray]

詳細を見る

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
ピックアップ