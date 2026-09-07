「AGIは到来した」NVIDIAジェンスン・フアンCEOが断言　一方で異論も

エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは9月7日、自身のXアカウントを通じて、OpenAIの「GPT-6 Astra」がAGI（Artificial General Intelligence／汎用人工知能）に到達したと発言。OpenAIのチームに対して、祝辞を贈った。
GPT-6 Astra, trained on ~100K+ NVIDIA Grace Blackwell NVLink72. From ChatGPT to o1 to Astra in 4 years.— Jensen Huang (@JensenHuang) September 6, 2026
AGI has arrived. Congratulations @OpenAI team.
400K GPUs coming online next.
OpenaAI側は社長のグレッグ・ブロックマン氏が当該ポストを引用する形で、「私たちは今、AGIの時代に突入しています」とコメント。親しいパートナーなしには実現できなかったと述べ、AIの学習や稼働に必要なGPUなどを提供したエヌビディアに謝意を示した。
we're now moving into the AGI era (whether you view it as this model, the last one, or the next one), and could not do it without close partners https://t.co/DBPF7QRqyJ— Greg Brockman (@gdb) September 6, 2026
GPT-6 Astraは9月3日に発表された新型のAIモデル。未知の環境でルールや目的を推測し、計画を立てて攻略できるか確認するベンチマーク「ARC-AGI-3」で99.9％の好成績を収め、一定の条件下では人間に迫る思考力をもつとみられる。
両氏のポストを受け、SNS（X）では多くのユーザーがポジティブなコメントを寄せた一方、GPT-6 Astraが「あらゆる条件下で人間と同等の思考力や対応力をもつ」というAGIの条件を完全には満たしていないことから、両氏の主張には無理があるとする声も複数挙がっている。
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