Suicaペンギンの次はどれ？　新キャラ投票開始

東日本旅客鉄道（JR東日本）は9月8日、「Suicaのペンギン」に代わる新しいイメージキャラクター候補のデザインを公表した。同日から9月23日まで、一般ユーザーからの投票を受け付ける。

キャラクターはA・B・Cの3案で、いずれも全体または一部に動物を取り入れたデザインだ。

A案はオレンジ色のリスがモチーフ。頭から尻尾の先まで繋がる1本のラインは、日本をつなぎ、人々の生活をつなぐJR東日本から着想を得ているという。

B案は周囲の声に耳を傾け、未来へ跳び進む「ウサギ」のキャラクター。イメージカラーは安心を象徴する青と、ワクワクや感動を象徴する赤を混ぜてることで生まれる紫が選ばれている。

C案はオレンジ色のコアラのようなキャラクター。将来のSuicaの拡大を踏まえ、土の中しか見たことがないというモグラをポシェットに入れ、色々な場所を見せてあげようとしている設定だ。

同社では2026年9月8日15時から9月23日23時59分まで、特設サイトで一般ユーザー向けに3案の人気投票を実施。1位を獲得したキャラクターは11月18日から愛称を公募し、2027年4月にSuicaのペンギンの後継としてデビューする。