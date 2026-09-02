最大25％ポイント還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年10月開始分を要チェック

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。2026年10月開始分の参加自治体が追加されました。

還元率は最大25％！予定より早く終了することもあるので、対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

九州・沖縄

●宮崎県

都城市「中心市街地の対象店舗で最大15％ポイント付与！ 都城商工会議所まちなか回遊キャンペーン（第5弾）」

開催期間：2026年10月1日0時～10月31日23時59分

対象店舗：宮崎県都城市内のPayPay加盟店のうち、都城市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

ポイント還元率：最大15％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：1500ポイント

●沖縄県

宮古島市「宮古島市キャッシュレス還元キャンペーン」