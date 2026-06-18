KDDI、“つながりにくい”他社ユーザー狙う　povoを無料で10回使い放題に

KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは6月18日、povo2.0に新規登録したユーザーに「データ使い放題（24時間）」を10回分プレゼントするキャンペーンを発表した。期間は6月19日から。

本キャンペーンは、キャンペーンコードを入力した状態でSIMを有効化したユーザーに、「データ通信量0.1GB（24時間有効）」と「データ使い放題（24時間）10回分」をプレゼントするというもの。

本来の狙いは他社ユーザーにau回線の品質を体験してもらうことをだが、すでにpovo2.0やau／UQ mobileなどを契約中のユーザーも、新たにpovo2.0で回線を契約すればキャンペーンの適用が可能だ。