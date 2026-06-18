KDDI、“つながりにくい”他社ユーザー狙う　povoを無料で10回使い放題に

KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは6月18日、povo2.0に新規登録したユーザーに「データ使い放題（24時間）」を10回分プレゼントするキャンペーンを発表した。期間は6月19日から。
本キャンペーンは、キャンペーンコードを入力した状態でSIMを有効化したユーザーに、「データ通信量0.1GB（24時間有効）」と「データ使い放題（24時間）10回分」をプレゼントするというもの。
本来の狙いは他社ユーザーにau回線の品質を体験してもらうことをだが、すでにpovo2.0やau／UQ mobileなどを契約中のユーザーも、新たにpovo2.0で回線を契約すればキャンペーンの適用が可能だ。
●「データ使い放題(24時間)10回分」プレゼントキャンペーンの概要
■特典
・「データ通信量0.1GB（有効期限24時間）」※ SIM有効化時に即時適用
・「データ使い放題（24時間）10回分」※ 入力期限あり／メールでプロモコードを送付
■対象者
・キャンペーン期間中にpovo2.0を新規契約（MNP含む）したユーザー
■適用条件
・キャンペーンコードを入力の上、povo2.0に新規登録し、期間中にSIMの有効化を完了すること
■キャンペーン期間
・2026年6月19日～（終了日未定）
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