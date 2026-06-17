NHK受信料、長期未収が6年ぶりに減少　対策強化で

日本放送協会（NHK）は6月16日、テレビ等を設置して受信契約を結んでいるにもかかわらず、長期間受信料を支払っていない長期未収の件数が、6年ぶりに減少したことを公表した。

NHKによると、2025年度の長期未収件数は174.2万件で、前年度（2024年度）から約3000件減少。2019年度から続く増加に歯止めが掛かった形だ。

件数減少の理由についてNHKは、2025年10月に設置した「受信料特別対策センター」を通じて、民事手続きの実施など、全局体制で未収対策の強化を図った結果と説明。

2026年度も引き続き、受信料の公平負担に向けた対策を強化する考えを示している。