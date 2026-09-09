スマホ充電中、建物1棟が全焼する火災事故　原因調査中

消費者庁は9月8日、愛知県で8月に充電中のスマートフォンと建物1棟を全焼する火災が発生したことを公表した。機種名は公開されていない。

事故の概要は以下のとおり。

発生日：2026年8月7日

発生場所：愛知県

機種・型番：非公表

事故内容：当該製品を充電中、当該製品及び建物1棟を全焼する火災が発生した

9月8日現在、原因は調査中で、当該製品との関連の有無はわかっていない。