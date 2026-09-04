単1～単4、どの乾電池でも1本で使える！ パナソニックの懐中電灯が2063円

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【Amazonで割引中】パナソニック「残量チェック機能付き 電池がどれでもライト BF-BM20P-W」をチェック！

パナソニックの「残量チェック機能付き 電池がどれでもライト BF-BM20P-W」がAmazonで割引対象。参考価格2,980円から31％オフの2,063円で販売中。

単1形～単4形まで、使える乾電池のサイズが幅広い。パナソニックの「残量チェック機能付き 電池がどれでもライト BF-BM20P-W」は、そのうちどれでも1本で使用可能。しかも、ライトとして使うだけでなく、乾電池の残量チェックにも対応する。緑・黄・赤の3色LEDで残量の目安を確認できる。

①単1～単4に対応、乾電池1本で点灯

単1形、単2形、単3形、単4形のいずれにも対応し、使用する乾電池は1本。2本以上を同時に入れて使うことはできず、対応する4サイズのうち1本を使用する仕組みだ。電池のサイズによって連続使用時間が異なり、EVOLTA NEOの単1形では約24時間となる。

②3色LEDで表示、電池残量もチェック

ライトとしての使用と電池残量チェックを切り替えられ、単1形～単4形の乾電池チェッカーとしても使用可能。残量は緑・黄・赤の3色LEDで表示する。チェック対象はアルカリ乾電池とマンガン乾電池で、残量表示は目安となる。

③約50ルーメン、前方と横にも照らす

明るさは約50ルーメンで、従来品「BF-BM10」と比べて約3.5倍に向上。ワイドパワー白色LEDを搭載する。反射鏡で集光してより多くの光を前向きに照射し、リングシェードで散光させることで横にも照らすことができる。