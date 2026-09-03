防災ガジェット2026 第23回
10年保存できる「水で光るLEDライト」が1422円！ 電池・充電不要で168時間使える
2026年09月03日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonでスマイル Sale】IPIC SONAE「水で光る LEDライト ミズアカリ」をチェック！
IPIC SONAEの「水で光る LEDライト ミズアカリ」がAmazonでスマイルSALE対象。過去価格1,580円から10％オフの1,422円で販売中。
水があればライトが点く。しかも、必要な水分は約1ml程度。IPIC SONAEの「水で光る LEDライト ミズアカリ」は、本体底部を約2秒水に浸け、引き揚げると点灯する携帯LEDライトだ。水道水だけでなく、雨水やジュースでも点灯可能。乾電池や充電を用意せずに使える、ちょっと変わった防災ライトだ。
①約168時間点灯、暗くなれば再び水へ
一度水に浸すと、連続約168時間の点灯が可能。暗くなり始めても、168時間以内なら再び水に浸すことで明るくなり、繰り返し使用できる。1～2日置きに水分に浸す必要があり、再び水に浸しても点灯しなくなった時点で寿命となる。
②10年保存に対応、約20gの小型ボディー
保存期限は10年で、本体重量は約20g。外形寸法は65×35×16mm。ケースにはPPを採用し、動作温度は－10～70度。0度以下で使用する場合は、不凍剤としてアルコール類を添加する。
③雨水やジュースでも点灯、約1mlで使える
点灯に必要な水分は約1ml程度で、水道水だけでなく雨水やジュースでも使用できる。緊急時には尿でも点灯可能。もしもの時には、ランタンのように食卓を照らすほか、暗闇での移動やトイレでも使用できる。
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