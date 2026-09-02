Google Chrome、最大深刻度”重大”を含む26件の脆弱性を修正　アップデートをチェック

グーグルは9月1日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む26件の脆弱性を修正した。
脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■修正件数
・26件
■深刻度別の内訳
・重大：2件
・高：9件
・中：10件
・低：5件
■深刻度（重大）
・CVE-2026-84353：共有タブグループでの解放後使用
・CVE-2026-84352：WebGL における解放後使用
■深刻度（高）
・CVE-2026-84354：ファイルシステムにおける不適切な認可
・CVE-2026-84359：Skiaにおける情報漏洩
など
■深刻度（中）
・CVE-2026-84328：ファイルシステムの認可処理の不備
・CVE-2026-84347：WebRTCにおける解放後使用
など
■深刻度（低）
・CVE-2026-84327：自動入力における認可の不備
・CVE-2026-84329：CredentialProviderの混乱した代理
など
●対象OSと修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：152.0.7977.75/.76
・macOS：152.0.7977.75/.76
・Linux：152.0.7977.75
■モバイル版
・Android：152.0.7977.75
デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。
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