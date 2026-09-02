Google Chrome、最大深刻度”重大”を含む26件の脆弱性を修正　アップデートをチェック

グーグルは9月1日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む26件の脆弱性を修正した。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・26件 ■深刻度別の内訳 ・重大：2件

・高：9件

・中：10件

・低：5件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-84353：共有タブグループでの解放後使用

・CVE-2026-84352：WebGL における解放後使用 ■深刻度（高） ・CVE-2026-84354：ファイルシステムにおける不適切な認可

・CVE-2026-84359：Skiaにおける情報漏洩

など ■深刻度（中） ・CVE-2026-84328：ファイルシステムの認可処理の不備

・CVE-2026-84347：WebRTCにおける解放後使用

など ■深刻度（低） ・CVE-2026-84327：自動入力における認可の不備

・CVE-2026-84329：CredentialProviderの混乱した代理

など

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：152.0.7977.75/.76

・macOS：152.0.7977.75/.76

・Linux：152.0.7977.75 ■モバイル版 ・Android：152.0.7977.75

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。