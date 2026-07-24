『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを熱く紹介していくレビュー企画です！

最近、モバイルバッテリーをカバンにそのままポイッと放り込むの、正直ちょっと怖いです。テレビなどでよく聞くようになった「モバイルバッテリー発火」のニュース。もし自分の通勤カバンの中から発火したら……なんて考えが頭をよぎっただけでヒヤヒヤします。

かといって、モバイルバッテリーを持ち歩かない生活なんて今の時代ムリ！ 出先でスマホの充電が切れるかもという心配だって、今の日常生活では大きいですよね。ちゃんとしたブランドのバッテリーなら大丈夫かな？ なんて考えてもみるのですが、それでもやっぱり発火のリスクがなくなるわけじゃないし……。

そんな私と同じようなモバイルバッテリーに対するモヤモヤを抱えている方におすすめしたいのが、Ankerの「Anker Style Pouch」です。

Anker Style Pouchは、あのAnkerが本気で作った難燃性素材を採用したガジェット収納用のポーチです。



手に馴染むフェイクレザー調の外装に、内側には国際的な難燃性規格「UL 94 V-0」や国内の燃焼性試験に適合したガチ素材を採用。もちろん燃えにくいだけじゃなく、25000mAhクラスの超大容量モバイルバッテリーもすっぽり収納できるサイズ感なのに、外に持ち出しても絶対に浮かない超ミニマルなデザインに仕上がっています！