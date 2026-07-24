万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第106回
Anker「Anker Style Pouch」
“燃えない”ガジェットポーチを買ってみたら、毎日の安心感がすごいんですけど
2026年07月24日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを熱く紹介していくレビュー企画です！
最近、モバイルバッテリーをカバンにそのままポイッと放り込むの、正直ちょっと怖いです。テレビなどでよく聞くようになった「モバイルバッテリー発火」のニュース。もし自分の通勤カバンの中から発火したら……なんて考えが頭をよぎっただけでヒヤヒヤします。
かといって、モバイルバッテリーを持ち歩かない生活なんて今の時代ムリ！ 出先でスマホの充電が切れるかもという心配だって、今の日常生活では大きいですよね。ちゃんとしたブランドのバッテリーなら大丈夫かな？ なんて考えてもみるのですが、それでもやっぱり発火のリスクがなくなるわけじゃないし……。
そんな私と同じようなモバイルバッテリーに対するモヤモヤを抱えている方におすすめしたいのが、Ankerの「Anker Style Pouch」です。
Anker Style Pouchは、あのAnkerが本気で作った難燃性素材を採用したガジェット収納用のポーチです。
手に馴染むフェイクレザー調の外装に、内側には国際的な難燃性規格「UL 94 V-0」や国内の燃焼性試験に適合したガチ素材を採用。もちろん燃えにくいだけじゃなく、25000mAhクラスの超大容量モバイルバッテリーもすっぽり収納できるサイズ感なのに、外に持ち出しても絶対に浮かない超ミニマルなデザインに仕上がっています！
【目次】これが私的My推しガジェット
私がAnker Style Pouchを推す3つの理由
1）万一の発火にも「燃え広がりにくい」頼もしすぎる構造！
2）「えっ、こんなに入るの！？」見た目を裏切る圧倒的な収納力！
3）ガジェット感を微塵も感じさせない、大人なレザー調デザイン！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第105回
トピックス250倍に拡大したお札って、こんな風に見えるの!? スマホを「顕微鏡に変える」アイテムで色々覗いてみました。
-
第104回
AVあえて、レトロなスタイルで音楽聴くと楽しい。「Snowsky DISC」が刺さりすぎた36歳の体験談
-
第103回
デジタルガチ強。Razerの“プロ用“高級ゲーミングキーボード、性能スゴすぎて感動で泣きました。
-
第102回
トピックス「たったの5分で氷が作れる機械」を買ったら、“生活が激変”した話
-
第101回
デジカメ海でも使える撮影ドローン！ 勝手に付いてくるモードがスゴイぞ
-
第100回
ホビー電話しながら自転車乗るのって、こんなにも楽しいんだね。もちろん、“合法的”に。
-
第99回
トピックスエレコムさんのコントローラーのおかげで、オレのゲームの腕が「危険レベル」にまで向上しているっ！
-
第98回
トピックスもうカメラマンはいらない！？ Osmo Pocket 4なら一人でもプロ級の映像がとれる！
-
第97回
デジタル8分で最強感度がわかるマウスがマジ神！ エイム向上したいならガチオススメ
-
第96回
トピックス演奏できない俺でも楽勝で音楽が作れる！スタンドアロン型サンプラーが楽しすぎた
- この連載の一覧へ