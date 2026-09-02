注意！ 楽天モバイル、楽天ID未連携なら自動解約へ

楽天モバイルは8月31日、楽天IDと連携せずに楽天モバイルを利用できる機能の提供を、2026年11月30日に終了することを公表した。12月1日以降、楽天IDと連携していないユーザーは自動解約となる。

対象はウェブ版の「my 楽天モバイル」にアクセスした際、「ゲストでログイン中」と表示される楽天モバイルユーザー。

提供終了前に楽天IDとの連携を実施しなかった場合、楽天モバイルの電話番号が失効し、音声・データ通信や同社のオプションサービス全般、ウェブ版のmy 楽天モバイル、楽天モバイルWiFiスポットなどが利用できなくなる。

同社は終了理由について、サービス内容の見直しの一環として、より付加価値の高いサービスへ統一するためと説明。楽天IDと連携することで、ポイント還元や楽天市場でのポイントアップなど、さまざまなベネフィットを利用できるようになるとしている。