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防災ガジェット2026 第9回

アンカー・ジャパン「Eufy eufyCam S4」

ここまでやるか！スパイ映画なみの監視をしてくれる屋外用セキュリティカメラが凄すぎた。アンカー・ジャパン「Eufy eufyCam S4」

2026年09月01日 06時00分更新

文● 八尋 編集●ASCII

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アンカー・ジャパンのとんでもないレベルで監視するカメラ「Eufy eufyCam S4」

2025年12月24日に公開された記事を再掲載したものです。

固定×追尾の2カメ体制で逃さない！ソーラー駆動の強力防犯カメラ「Eufy eufyCam S4」

　家の外回りをしっかり、徹底的に見守ってほしい！──そんな人にはスパイ映画のような追跡機能と、天候に左右されにくい自立型電源まで備えた“監視の最前線モデル”を導入しましょう！　今どきはやりすぎレベルの監視カメラが3万円台で買えるので、日々の安心代としては安いものです。

　個人宅への強盗のニュースを見聞きすることも増え、監視カメラのニーズが増え、特に最新の屋外用セキュリティカメラに注目が集まっています。その中で個人的に気になっているのが、「Anker Eufy eufyCam S4」です。単なる「録画するだけ」のカメラではなく、太陽光での充電が可能なソーラーパネルに対応するほか、別売の「HomeBase S380」を追加すればさらに高度なチェック体制となります。AIによる動体検知は熱（赤外線）センサーとレーダーセンサーの組み合わせで、木々が風で揺れるだけの誤検知も抑制できるのも特徴の1つ。さらには、基本的な操作はスマホアプリから可能という簡単さもポイントです。

　ここでは、Anker Eufy eufyCam S4の押さえておきたいポイントや注意点をレポートします。自宅のセキュリティーを強化したいという人は、チェックしてみてください。

【目次】この記事で書かれていること：

Anker Eufy eufyCam S4のメリットと注意点

Anker Eufy eufyCam S4を購入する3つのメリット
1）固定×追尾の最強コンビで24時間見逃さない
2）ケーブル不要の自由設置、ソーラーでほったらかし運用
3）誤検知を抑えるセンサー精度とAI判定

購入時に確認したい2つのポイント
1）AI顔認識は別売の「HomeBase S380」が必要
2）過剰スペックは戸建て向け

まとめ
詳細スペック情報

🎬【4分で要約】アンカー・ジャパン「Eufy eufyCam S4」動画解説

次ページ：徹底的に見守る3つのメリットとは？
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アンカー・ジャパン「Eufy eufyCam S4」

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