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Amazon「Ring 防犯ドアホン プロ」

ただのチャイム？ いや、最強4K防犯カメラだよ！ ドアホン・防犯カメラ・サイレン一体型が日本の住宅事情にピッタリすぎる

2026年05月23日 17時00分更新

文● スピーディー末岡/ヤマ　編集●ASCII

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　防犯のため、うちにもカメラが必要かな…。なら、ドアホンの置き換えからはじめてみれば？

　最近物騒なニュースが多くて心配。子供もいるし、留守の時に自宅にどんな人が来ているのかも不安。ならこの製品です！　Amazonの「Ring 防犯ドアホン プロ」。見た目は、よくあるチャイムやインターホン。でも、中身は高画質な4Kカメラや、モーションセンサー、サイレンなどを備えた高機能なセキュリティカメラです。インターネットにもつながって、スマホで外から玄関の様子をうかがえます。

　Ringは全世界で人気のスマート防犯カメラのブランドですが、日本の家庭ではちょっと使いにくい面もありました。そんな声を受けて、AmazonのRingが本機で開発したのがこの製品です。

　日本の規格にあったシンプルな見た目で、玄関になじむのも魅力。世界中で支持されているブランドだけあって、使い勝手の良さもバツグンでした。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Ring 防犯ドアホン プロのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）日本の住宅に合わせたサイズと安定した通信
2）置き配の宛名まで見える4K画質と10倍ズーム
3）賢いセンサーで不要な通知を減らして快適に

購入時に注意したいポイント
1）有料プランへの加入が必要な機能がある
2）取り付けには電気工事と日程調整の手間がかかる

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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