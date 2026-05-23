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Amazon「Ring 防犯ドアホン プロ」
ただのチャイム？ いや、最強4K防犯カメラだよ！ ドアホン・防犯カメラ・サイレン一体型が日本の住宅事情にピッタリすぎる
2026年05月23日 17時00分更新
防犯のため、うちにもカメラが必要かな……。なら、ドアホンの置き換えからはじめてみれば？
最近物騒なニュースが多くて心配。子供もいるし、留守の時に自宅にどんな人が来ているのかも不安。ならこの製品です！ Amazonの「Ring 防犯ドアホン プロ」。見た目は、よくあるチャイムやインターホン。でも、中身は高画質な4Kカメラや、モーションセンサー、サイレンなどを備えた高機能なセキュリティカメラです。インターネットにもつながって、スマホで外から玄関の様子をうかがえます。
Ringは全世界で人気のスマート防犯カメラのブランドですが、日本の家庭ではちょっと使いにくい面もありました。そんな声を受けて、AmazonのRingが本機で開発したのがこの製品です。
日本の規格にあったシンプルな見た目で、玄関になじむのも魅力。世界中で支持されているブランドだけあって、使い勝手の良さもバツグンでした。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）日本の住宅に合わせたサイズと安定した通信
2）置き配の宛名まで見える4K画質と10倍ズーム
3）賢いセンサーで不要な通知を減らして快適に
購入時に注意したいポイント
1）有料プランへの加入が必要な機能がある
2）取り付けには電気工事と日程調整の手間がかかる
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