防犯のため、うちにもカメラが必要かな……。なら、ドアホンの置き換えからはじめてみれば？

最近物騒なニュースが多くて心配。子供もいるし、留守の時に自宅にどんな人が来ているのかも不安。ならこの製品です！ Amazonの「Ring 防犯ドアホン プロ」。見た目は、よくあるチャイムやインターホン。でも、中身は高画質な4Kカメラや、モーションセンサー、サイレンなどを備えた高機能なセキュリティカメラです。インターネットにもつながって、スマホで外から玄関の様子をうかがえます。

Ringは全世界で人気のスマート防犯カメラのブランドですが、日本の家庭ではちょっと使いにくい面もありました。そんな声を受けて、AmazonのRingが本機で開発したのがこの製品です。

日本の規格にあったシンプルな見た目で、玄関になじむのも魅力。世界中で支持されているブランドだけあって、使い勝手の良さもバツグンでした。

■Amazon.co.jpで購入