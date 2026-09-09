マイクロソフト、974件の脆弱性公開　月間で初の900件超え

マイクロソフトは9月8日、WindowsやOfficeなどの月例セキュリティー更新プログラム（2026年9月分）を公開。深刻度「緊急」を含む974件（CVE番号ベース）の脆弱性に対処した。

2026年7月の622件を大きく上回り、1000件に迫る勢い。背景にはAIの活用に伴う修正件数の増加があるとみられる。

修正済みの主な脆弱性は以下のとおり。一部はアップデート公開前に悪用が確認されている。

■深刻度：緊急 リモートでコードの実行が可能 ・Windows 11（26H1／25H2／24H2／23H2）

・Windows Server 2025（Server Core installationを含む）

・Windows Server 2022（Server Core installationを含む）

・Windows Server 2019／2016 （Server Core installationを含む）

・Microsoft Office

・Microsoft SQL Server

・Microsoft Dynamics 365 情報漏えい ・Microsoft Visual Studio 特権の昇格 ・Microsoft Azure ■深刻度：重要 リモートでコードの実行が可能 ・Microsoft SharePoint

・Microsoft Exchange 情報漏えい ・Microsoft .NET

Windows OSに関しては、Windows Updateなどを通じて更新プログラ厶の適用が可能だ。