2台のiPhoneで同じ電話番号を使えるように　iOS 27の新機能が便利そう

iOS 27に搭載予定の「iPhone Handoff」機能の概要が判明した。海外メディア「MacRumors」が9月2日付けで伝えている。

iPhone Handoffは、2台のiPhoneで同じ電話番号を共有できる機能。

MacRumorsによると、本機能は設定アプリからオン／オフを切り替えることが可能で、設定時はどちらのiPhoneをメイン端末にするか選択できるという。

iPhoneの各種設定はメイン端末側で管理。位置情報は使用中の端末の位置が共有される仕組みだ。

利用にあたっては、iOS 27で動作する2台のiPhoneのほかに、本機能に対応した通信キャリアのeSIMが必要。MacRumorsはユーザーからの情報を基に、米T-Mobileと独Deutsche Telekomが第1弾の対応キャリアになる可能性があるとしている。