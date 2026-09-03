2台のiPhoneで同じ電話番号を使えるように　iOS 27の新機能が便利そう

iOS 27に搭載予定の「iPhone Handoff」機能の概要が判明した。海外メディア「MacRumors」が9月2日付けで伝えている。
iPhone Handoffは、2台のiPhoneで同じ電話番号を共有できる機能。
MacRumorsによると、本機能は設定アプリからオン／オフを切り替えることが可能で、設定時はどちらのiPhoneをメイン端末にするか選択できるという。
iPhoneの各種設定はメイン端末側で管理。位置情報は使用中の端末の位置が共有される仕組みだ。
利用にあたっては、iOS 27で動作する2台のiPhoneのほかに、本機能に対応した通信キャリアのeSIMが必要。MacRumorsはユーザーからの情報を基に、米T-Mobileと独Deutsche Telekomが第1弾の対応キャリアになる可能性があるとしている。
ひとこと：技術的には、iPhoneとApple Watchの間で電話番号を共有する仕組みの応用とみられる本機能。メイン端末の充電中に、電話番号を共有したサブ端末を子機として使うなど、さまざまな活用法が考えられそうだ。
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