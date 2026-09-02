防災ガジェット2026 第22回
一次避難に必要最低限の30点をギュッと。山善の「防災リュック」が4281円
2026年09月02日 14時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】山善「防災リュック 30点セット」をチェック！
山善の「防災リュック 30点セット」がAmazonで割引対象。参考価格4,928円から13％オフの4,281円で販売中。
山善が着目したのは、災害時の「一次避難」。重たくて大きいものを避け、必要最低限のグッズをひとつのバッグにまとめている。携帯トイレや2WAY懐中電灯、非常用給水バッグのほか、レインポンチョやアルミブランケット、エア枕などもセット。重量は1.97kgで、災害時の避難にさっと持ち出せる軽量タイプだ。
①消耗品を中心に構成＋1人に1袋を想定
消耗品を中心に、家族が1つずつ重複して持っていても困らない防災アイテムを凝縮。1人に1袋備えておきたいセットで、マスクと歯ブラシは各3点、携帯トイレも3個入っている。
②ホイッスル＋食器や工具類まで幅広く収録
緊急用ホイッスルに加え、紙皿、プラカップ、割り箸、スプーン・フォークセットを収録。2WAYドライバーやカッター、布テープ、筆記用具セット、圧縮袋、ラップ、アルミホイルなども含まれている。
③取っ手付きリュック＋壁掛けにも対応
リュックは幅32×奥行16×高さ43cmの大容量タイプで、素材にはポリエステルを採用。取っ手付きで壁掛けにも対応しており、カラーはブラック。30点の防災アイテムを収めるリュックとなっている。
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