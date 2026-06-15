三菱電機のエアコンなどに脆弱性、第三者に設定変更される可能性

三菱電機は6月11日、同社のルームエアコン、冷蔵庫、IHクッキングヒーターなど複数の製品に脆弱性があることを公表した。

脆弱性の概要と想定される影響は、それぞれ以下のとおり。

●脆弱性の概要 ・ハードコードされた認証情報の使用（CVE-2026-5667）

●想定される影響（一例） ・第三者に製品の運転状態や室内設定温度、室内温度の機器データなどを取得される

・第三者にエアコンやWi-Fi通信の設定を変更される

・第三者に製品のWi-Fi通信をサービス運用妨害（DoS）状態にされる

本脆弱性は当該製品のWi-Fi機能がオンの状態で、Wi-Fiルーターとの接続設定が完了していないケースが対象。同社はユーザーに対して、修正版ファームウェアの適用や軽減策（Wi-Fiルーターの設定変更等）を実施するよう勧めている