手袋まで120セット！ 15年保存の非常用トイレ「トイレの用心防」が4990円

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【Amazonで割引中】Excitech 非常用トイレ「トイレの用心防」をチェック！

Excitechの非常用トイレ「トイレの用心防」120回セットがAmazonで割引対象。参考価格6,600円から24％オフの4,990円で販売中。

120回分の非常用トイレというと、凝固剤が120個入っているだけに思えるかもしれないが、「トイレの用心防」は手袋も120セット用意し、排泄・処理兼用袋は140枚を収録する。さらに便器カバー袋も4枚付属し、災害や停電、断水など、水が使えない状況で使用できる。

①12gの凝固剤、最大約2Lの吸水量を想定

凝固剤は1回あたり12gで、凝固剤自体は最大約2Lの吸水量を想定。大人の排泄量が多いときの500〜600ml程度にも対応できる仕様だ。国内での試験に基づき、抗菌・消臭にも配慮した設計を採用している。

②二重で使う処理袋、便器カバー袋も付属

排泄・処理兼用袋にはポリエチレン素材を採用し、二重で使用することでニオイに対策する。便器カバー袋も付属しており、排泄袋が水に濡れにくい構成。便器への取り付けは20秒で、使用後は袋の口を結んで処理できる。

③凝固剤はアルミ個包装、15年保存に対応

凝固剤は1回分ずつアルミ個包装され、15年保存に対応する。セットには使い捨てマスク4枚のほか、防災チェックリスト1枚と取扱説明書1枚も付属。日本企業が企画し、購入後に利用できるカスタマーサポートも用意されている。