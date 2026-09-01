防災ガジェット2026 第21回
CIO「SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K」
大容量10000mAh、ワイヤレス充電対応、極薄14mm。俺のCIO製モバイルバッテリーが優勝しているっ！CIO「SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K」
2026年09月01日 07時50分更新
2026年11月25日に公開された記事を再掲載したものです。
薄型＆半固体電池で安心！CIOのワイヤレス充電バッテリー
現代に生きる私にとって、スマホのバッテリー切れは死活問題。ゆえにモバイルバッテリーは外出時の必需品ですが、どうせなら大容量、どうせならワイヤレス充電対応と、いろいろ欲しい機能を欲張ると、そのモデルはどうしても分厚くて重い……。
と、思っていたのですが、そんな大容量ワイヤレス充電対応モバイルバッテリーの常識を覆す、優勝級の製品が登場しました。それが、CIOの「SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K」です。
1日持ち歩くのに十分すぎる10000mAhという大容量。さらに最新のQi2規格によるマグネット式ワイヤレス充電に対応。これだけのバッテリー容量とワイヤレス充電用のコイルなどをひとつの筐体に詰め込めば、どうしても分厚くなりそうですが、本体の厚みはわずか14mmという薄型設計！ おまけに近年のトレンドである「半固体系バッテリーセル」を採用し、爆発の心配を抑えた安全性も確保している、激推しできるモバイルバッテリーです。
SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10Kは、まさに「全部乗せ」の仕上がり。大容量、薄型ボディ、ケーブルレスのワイヤレス充電、そして最新バッテリー技術による高い安全性。そんな私たちの「ほしい」をすべて叶えてくれたのが、このモバイルバッテリーなのです。これから、この薄型モバイルバッテリーの推しポイントを紹介していきます。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がSMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10Kを推す理由
1）重ね持ちが快適な薄型設計
2）安心と信頼の半固体電池
3）最大30Wの急速出力に対応
🎬【2分で要約】CIO「SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K」動画解説
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