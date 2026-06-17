アイ・オー・データ、メモリーカードを最大151.5％値上げ

アイ・オー・データ機器は6月17日、HDDやNASなど98型番について、2026年7月1日より価格を改めることを公表した。個人向けNASは最大52.9％、メモリーカードは最大151.5％の値上げとなる。

対象の製品カテゴリーと価格改定率は以下のとおり。

●価格改定対象の製品カテゴリーと価格改定率（一例） ■HDD関連 ・録画用HDD AVHDシリーズ：14.0％～18.3％

・PC用HDD：5.7％～11.1％

・PC／TV録画両対応HDD：7.9％～12.6％ ■NAS関連 ・法人／企業向けNAS（Windows OSモデル）：4.1％～48.1％

・法人／企業向けNAS（Linux OSモデル）：1.3％～35.6％

・個人／家庭向けNAS：14.4％～52.9％

・NASオプション：0.2％～63.3％ ■USBメモリー／メモリーカード関連 ・セキュリティUSBメモリー：15.7％～27.3％

・スタンダードUSBメモリー：13.5％～19.1％

・メモリーカード：115.7％～151.5％ ■その他 ・スイッチ ハブ：10.0％～30.5％

・ディスプレイオプション：40.0％～46.3％

・無線LAN：13.5％～28.8％

・ICカードリーダー：8.1％

同社は価格改定の理由について、世界的な原材料価格や燃料費などの上昇を受け、現行価格の維持が難しくなったと説明している。