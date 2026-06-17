アイ・オー・データ、メモリーカードを最大151.5％値上げ

アイ・オー・データ機器は6月17日、HDDやNASなど98型番について、2026年7月1日より価格を改めることを公表した。個人向けNASは最大52.9％、メモリーカードは最大151.5％の値上げとなる。
対象の製品カテゴリーと価格改定率は以下のとおり。
●価格改定対象の製品カテゴリーと価格改定率（一例）
■HDD関連
・録画用HDD AVHDシリーズ：14.0％～18.3％
・PC用HDD：5.7％～11.1％
・PC／TV録画両対応HDD：7.9％～12.6％
■NAS関連
・法人／企業向けNAS（Windows OSモデル）：4.1％～48.1％
・法人／企業向けNAS（Linux OSモデル）：1.3％～35.6％
・個人／家庭向けNAS：14.4％～52.9％
・NASオプション：0.2％～63.3％
■USBメモリー／メモリーカード関連
・セキュリティUSBメモリー：15.7％～27.3％
・スタンダードUSBメモリー：13.5％～19.1％
・メモリーカード：115.7％～151.5％
■その他
・スイッチ ハブ：10.0％～30.5％
・ディスプレイオプション：40.0％～46.3％
・無線LAN：13.5％～28.8％
・ICカードリーダー：8.1％
同社は価格改定の理由について、世界的な原材料価格や燃料費などの上昇を受け、現行価格の維持が難しくなったと説明している。
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