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グーグルChromeに深刻度"重大"含む33件の脆弱性

2026年06月18日 11時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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Google Chromeのロゴ

　グーグルは6月16日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「重大」を含む33件の脆弱性を修正している。

　脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性

■修正件数

・33件

深刻度別内訳

・重大：7件
・高：26件

■深刻度（重大）

・CVE-2026-12437：WebShareの解放後使用
・CVE-2026-12438：WebViewの不適切な実装
・CVE-2026-12439：デジタル認証情報における解放後使用
など

■深刻度（高）

・CVE-2026-12444：Chromotingにおける境界外読み取り
・CVE-2026-12445：拡張機能における解放後使用
・CVE-2026-12446：パスワードのデータ検証が不十分
など

●対象OSと修正済みバージョン

■デスクトップ版

・Windows：149.0.7827.155/.156
・macOS：149.0.7827.155/.156
・Linux：149.0.7827.155

■モバイル版

・Android：149.0.7827.159

　デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。

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