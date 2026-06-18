グーグルChromeに深刻度"重大"含む33件の脆弱性

グーグルは6月16日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「重大」を含む33件の脆弱性を修正している。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・33件 深刻度別内訳 ・重大：7件

・高：26件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-12437：WebShareの解放後使用

・CVE-2026-12438：WebViewの不適切な実装

・CVE-2026-12439：デジタル認証情報における解放後使用

など ■深刻度（高） ・CVE-2026-12444：Chromotingにおける境界外読み取り

・CVE-2026-12445：拡張機能における解放後使用

・CVE-2026-12446：パスワードのデータ検証が不十分

など

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：149.0.7827.155/.156

・macOS：149.0.7827.155/.156

・Linux：149.0.7827.155 ■モバイル版 ・Android：149.0.7827.159

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。