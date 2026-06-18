グーグルChromeに深刻度"重大"含む33件の脆弱性

グーグルは6月16日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「重大」を含む33件の脆弱性を修正している。
脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■修正件数
・33件
深刻度別内訳
・重大：7件
・高：26件
■深刻度（重大）
・CVE-2026-12437：WebShareの解放後使用
・CVE-2026-12438：WebViewの不適切な実装
・CVE-2026-12439：デジタル認証情報における解放後使用
など
■深刻度（高）
・CVE-2026-12444：Chromotingにおける境界外読み取り
・CVE-2026-12445：拡張機能における解放後使用
・CVE-2026-12446：パスワードのデータ検証が不十分
など
●対象OSと修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：149.0.7827.155/.156
・macOS：149.0.7827.155/.156
・Linux：149.0.7827.155
■モバイル版
・Android：149.0.7827.159
デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。
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