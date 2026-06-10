アドビ、Acrobatシリーズに”致命的”な脆弱性　アップデート提供開始

アドビは6月9日、「Acrobat」シリーズ（Windows／macOS版）の脆弱性情報を公開した。特段の理由がない限り、早めの対応が推奨される。
主な脆弱性の内容と影響を受けるアプリ、修正済みのバージョンは、それぞれ以下のとおり。
●脆弱性の概要
■深刻度（致命的）
任意コード実行
・CVE-2026-47911：境界外書き込み
・CVE-2026-47912：解放後使用
・CVE-2026-47959：スタックベースのバッファオーバーフロー
など
■深刻度（重要）
アプリケーションによるサービス拒否
・CVE-2026-47961：境界外読み取り
・CVE-2026-47925：整数オーバーフローまたはラップアラウンド
Memory exposure
・CVE-2026-47923：境界外読み取り
・CVE-2026-47924：解放後使用
など
●修正済みのバージョン
■Adobe Acrobat
・26.001.21662以降
■Acrobat Reader
・26.001.21662以降
■Acrobat 2024
・24.001.30383以降
同社では脆弱性を修正した最新版へのアップデートを推奨している。
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