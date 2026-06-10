アドビ、Acrobatシリーズに”致命的”な脆弱性　アップデート提供開始

アドビは6月9日、「Acrobat」シリーズ（Windows／macOS版）の脆弱性情報を公開した。特段の理由がない限り、早めの対応が推奨される。

主な脆弱性の内容と影響を受けるアプリ、修正済みのバージョンは、それぞれ以下のとおり。

●脆弱性の概要 ■深刻度（致命的） 任意コード実行 ・CVE-2026-47911：境界外書き込み

・CVE-2026-47912：解放後使用

・CVE-2026-47959：スタックベースのバッファオーバーフロー

など ■深刻度（重要） アプリケーションによるサービス拒否 ・CVE-2026-47961：境界外読み取り

・CVE-2026-47925：整数オーバーフローまたはラップアラウンド Memory exposure ・CVE-2026-47923：境界外読み取り

・CVE-2026-47924：解放後使用

など

●修正済みのバージョン ■Adobe Acrobat ・26.001.21662以降 ■Acrobat Reader ・26.001.21662以降 ■Acrobat 2024 ・24.001.30383以降

同社では脆弱性を修正した最新版へのアップデートを推奨している。