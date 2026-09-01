2024年12月6日に公開された記事を再掲載したものです。

不審者対策や防犯に！手軽に置ける「Eufy SoloCam S340」の魅力

最近世の中物騒だし、そろそろ家のセキュリティーを考えてみませんか？

筆者は子どもが2人いるのですが、学校（保育園）側との連絡ノートに「不審者が現れたようです、ご注意ください」と情報共有されることが定期的にあります。実際そこから被害者が出たという話は聞かないですし、うちの周りは治安が良いほうだとは思うのですが、もし子どもに何かあったら……と考えると気が気ではありません。

宅配便を装って家に押し入る闇バイトなんかも報じられていますし、何かあってからでは遅いので、自分の身は自分で守るしかありません。そこで我が家に導入したのが、充電器やモバイルバッテリーで有名なAnkerのスマートホームブランド「Eufy（ユーフィ）」からリリースされている「Eufy SoloCam S340」というセキュリティーカメラです。価格はAnkerのオンラインストアで2万4990円。