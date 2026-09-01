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防災ガジェット2026 第4回

Anker「Eufy SoloCam S340」

充電不要ですごいでしょ？ 画質も画角も文句なしの防犯カメラ 、Anker「Eufy SoloCam S340」

2026年09月01日 05時10分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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Anker「Eufy SoloCam S340」

2024年12月6日に公開された記事を再掲載したものです。

不審者対策や防犯に！手軽に置ける「Eufy SoloCam S340」の魅力

　最近世の中物騒だし、そろそろ家のセキュリティーを考えてみませんか？

　筆者は子どもが2人いるのですが、学校（保育園）側との連絡ノートに「不審者が現れたようです、ご注意ください」と情報共有されることが定期的にあります。実際そこから被害者が出たという話は聞かないですし、うちの周りは治安が良いほうだとは思うのですが、もし子どもに何かあったら……と考えると気が気ではありません。

パッケージの中身。ソーラーパネルが付属しているのですぐ使えます

　宅配便を装って家に押し入る闇バイトなんかも報じられていますし、何かあってからでは遅いので、自分の身は自分で守るしかありません。そこで我が家に導入したのが、充電器やモバイルバッテリーで有名なAnkerのスマートホームブランド「Eufy（ユーフィ）」からリリースされている「Eufy SoloCam S340」というセキュリティーカメラです。価格はAnkerのオンラインストアで2万4990円。

【目次】この記事で書かれていること：

Eufy SoloCam S340を使うメリットと注意点

製品を購入するメリット
1）面倒な充電も配線も不要
2）全方位、上下70度撮影できる
3）ナイトビジョンで夜間も安心

購入時に確認したいポイント
1）設置場所とWi-Fiの距離

まとめ
詳細スペック情報

次ページ：工事も充電も不要！実際に設置してわかった防犯性能とは？
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Anker「Eufy SoloCam S340」

詳細を見る

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