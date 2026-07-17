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Xiaomi「屋外カメラ CW100 Dual」

【神コスパ】衝撃の6380円屋外防犯カメラ。2画面同時監視で広い範囲もカバーできるぞ

2026年07月17日 17時00分更新

文● 文● 南田／三宅／ASCII　編集●ASCII

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　ネット通販の置き配が当たり前になった昨今、荷物の盗難は気になるもの。また、自宅のドアホンにカメラがない場合は、来訪者の顔を確認してから応対しないと防犯面でも不安が残ります。

　これらの不安を一掃できるデバイスが防犯カメラですが、設置費用を考えるとなかなか手が出なかった人も多いのでは？ そんな人に激推ししたいのが、Xiaomiの「屋外カメラ CW100 Dual」（以下、CW100 Dual）です。

　最大のウリは、なんと言っても6380円という衝撃的な安さ！ さらにこの価格で「2眼カメラ」を搭載。映画の侵入シーンなどでよくある、首振りカメラが別の方向を向いた隙に……という死角も、2画面固定監視なら心配無用。圧倒的なコスパと安心感をもたらす「CW100 Dual」の魅力をお伝えします！

次ページ：最初の防犯カメラを選ぶなら、これで間違いなし！

Xiaomi「屋外カメラ CW100 Dual」

　「CW100 Dual」は低価格ながら、玄関先と駐車場をカバーできる監視範囲の広さが最大の魅力。しかも、来訪者を検知して出先からの通話が可能。宅配業者や来訪者に「●●に置いてください」「用件は何でしょうか」といった応対がこなせます。

　繰り返しますが、この利便性と安心感を6380円で手に入れられるのが本当に衝撃的。次ページからは、導入するメリットとポイントを紹介します。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

屋外カメラ CW100 Dualのメリットと注意点

屋外カメラ CW100 Dualを購入する3つのメリット
1）1台分の費用と配線で、玄関と駐車場をパノラマ監視
2）AIが「人」と「車」だけをピンポイント検知
3）夜間でも10m先までカラー録画。モノクロからの乗り換え推奨

購入時に確認したい2つのポイント
1）Wi-Fiは2.4GHz帯のみ。設置場所の電波に注意
2）画角は固定。動かしたいなら上位モデルも視野に

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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