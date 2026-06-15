時間が溶ける〜！　Google Earthに無料のフライトシミュレーターモード

グーグルは6月13日、Google Earthのブラウザー版に「フライトシミュレータ」を追加した。キーボードやマウス操作で、リアルな飛行シミュレーションを無料で楽しめる。
使い方はブラウザーでGoogle Earthを開き、「ツール」メニューから「フライトシミュレータ」を選択するだけ。飛行開始地点は、フライトシミュレータの起動時にGoogle Earthで開いていた場所が自動設定される仕組みだ。
Prepare for takeoff. ✈️ Flight simulator is now available globally on web to all users. https://t.co/jV5ZW7BZeW— Google Earth (@googleearth) June 12, 2026
We've recently added many our most powerful professional desktop features to web. Elevation profiles, new import types, but there's always been one other feature… pic.twitter.com/s11NDaCx60
あくまで探索機能のため、ゲームのように物理現象を忠実に再現することはできないが、手軽にパイロット気分を味わいたい人にはピッタリのサービスといえるだろう。
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