防災ガジェット2026 第18回
Anker「Anker Style Pouch」
“燃えない”ガジェットポーチを買ってみたら、毎日の安心感がすごいんですけど！Anker「Anker Style Pouch」
2026年09月01日 07時20分更新
2026年7月24日に公開された記事を再掲載したものです。
万一の発火リスクに備える！難燃素材採用のガジェットポーチ
最近、モバイルバッテリーをカバンにそのままポイッと放り込むの、正直ちょっと怖いです。テレビなどでよく聞くようになった「モバイルバッテリー発火」のニュース。もし自分の通勤カバンの中から発火したら……なんて考えが頭をよぎっただけでヒヤヒヤします。
かといって、モバイルバッテリーを持ち歩かない生活なんて今の時代ムリ！ 出先でスマホの充電が切れるかもという心配だって、今の日常生活では大きいですよね。ちゃんとしたブランドのバッテリーなら大丈夫かな？ なんて考えてもみるのですが、それでもやっぱり発火のリスクがなくなるわけじゃないし……。
そんな私と同じようなモバイルバッテリーに対するモヤモヤを抱えている方におすすめしたいのが、Ankerの「Anker Style Pouch」です。
Anker Style Pouchは、あのAnkerが本気で作った難燃性素材を採用したガジェット収納用のポーチです。
手に馴染むフェイクレザー調の外装に、内側には国際的な難燃性規格「UL 94 V-0」や国内の燃焼性試験に適合したガチ素材を採用。もちろん燃えにくいだけじゃなく、25000mAhクラスの超大容量モバイルバッテリーもすっぽり収納できるサイズ感なのに、外に持ち出しても絶対に浮かない超ミニマルなデザインに仕上がっています！
【目次】これが私的My推しガジェット
私がAnker Style Pouchを推す3つの理由
1）万一の発火にも「燃え広がりにくい」頼もしすぎる構造！
2）「えっ、こんなに入るの！？」見た目を裏切る圧倒的な収納力！
3）ガジェット感を微塵も感じさせない、大人なレザー調デザイン！
🎬【2分で要約】Anker「Anker Style Pouch」動画解説
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