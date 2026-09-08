防災ガジェット2026 第25回
約3分で厚さ5cmに自動で膨らむ！ キングジムの防災マットが35％オフの6445円
2026年09月08日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】キングジム「自動で膨らむ防災マット BMT100-KH」をチェック！
キングジムの「自動で膨らむ防災マット BMT100-KH」がAmazonでセール対象。参考価格9,900円から35％オフの6,445円で販売中。
キングジムの「自動で膨らむ防災マット BMT100-KH」は、自力で空気を入れる必要がなく、災害時でも簡単に素早く使える。使用後はコンパクトに折りたたんで専用の収納袋に収められるため、使うときから収納までシンプルな防災マットだ。
①約3分で自動膨張、厚さ約5cmに
バルブを開けるだけで自動で膨らみ、約3分で完全に膨らむ。展開時の厚さは約5cmあり、床からの振動や冷えを軽減。避難所やオフィスでの休息に使えるほか、災害時には車内での休息にも使用できる。
②5か所のボタンで複数枚を連結可能
本体5か所のボタンを留めることで、複数枚のマットを連結して使用できる。家族や複数人で使う場合は、複数枚を好みの大きさに連結可能。別売の「縦横使える防災テント BTN100」「屋根が開く防災テント BTN200」との併用もできる。
③約1.9kg、折りたためば約Φ16cm
展開時は約195×65×5cmで、折りたたみ時は約Φ16×63cm。質量は約1.9kgで、使用後はコンパクトに折りたたんで収納できる。専用収納袋と固定用ベルト2本も付属する。
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