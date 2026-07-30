『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

お財布を無くしたときの絶望感は、想像もしたくありません。

お財布には、現金だけじゃなく、カード類や免許証など、個人情報が詰まっています。もちろん現金を落とすことも経済的に大ダメージですが、それよりもマズいのがクレジットカード類。カード停止の申請も手間ですし、紛失に気付く前にカードを使われる危険性もあります。ただでさえ慌てているのに、時間との勝負となると心が削られますよね。

しかし、文明を極めた現代人である私たちには、つねに所在を把握し、紛失時の回収確率をグッと上げてくれる紛失防止トラッカーという心強い味方がいます。

自宅の鍵やクルマなどに、追跡用のタグ型紛失防止トラッカーを使っている人は多いと思いますが、今回ご紹介するのは、お財布に入れられるカード型トラッカーの「現時点の決定版」ともいえる製品です。

アンカー・ジャパンの「Eufy SmartTrack Card E40」は、大事なお財布やカード類を守りたいという誰もがもつ欲求に応える逸品。

前モデル「Eufy SmartTrack Card E30」からかゆい所に手が届く進化を遂げており、弱点も克服されています。そして、自分は販売開始早々に自腹購入しました。その進化ポイントを全力でお伝えします！