ハイウェイウォーカーの人気連載がASCII.jpにお引っ越し！

アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ、ニアジョイ）」のドライブ連載「ニアジョイどらい部」では、メンバーが遊んで食べての関東近郊日帰りドライブをエンジョイする様子をお伝えしています。当記事ではその連載のロケで使われたドライブカーを紹介します。

なお、今回のニアジョイどらい部の記事はこちらです（ニアジョイ・江角怜音と藤沢莉子が真鶴半島で新鮮な海の幸とオレンジ狩りを漫喫！）。

連載がASCII.jpに移行した記念すべき1回目に選んだのは、メルセデス・ベンツのミニバン「Vクラス」の中でも最上位に位置する「V 220 d EXCLUSIVE long Platinum Suite（プラチナスイート）」。初回にふさわしい風格と気品を兼ね備えたモデルです。

日本の道路にはちょっと大きいですが、メルセデスならではの重厚感と快適性を極めたこの1台。本記事では、このクルマの魅力と気になるポイントを紹介します。

V 220 d EXCLUSIVE long Platinum Suiteの特徴

メルセデス・ベンツ「V 220 d EXCLUSIVE long Platinum Suite」は、Vクラスの最上級に位置するプレミアムミニバンです。最大の特徴は2列目のエグゼクティブシートで、上質なナッパレザーを用い、電動リクライニングやマッサージ機能などを備えることで、極上の移動空間を実現しています。

海外ではVIPの送迎に使われる、いわゆるショーファーカー（運転手付き自動車）として有名です。

また、静粛性に優れた2.0L ディーゼルターボエンジンは、なめらかで力強い走りを楽しめます。ボンネットの専用エンブレムが放つ圧倒的な存在感とともに、長距離ドライブや大切な方の送迎など、移動中の車内空間を優雅に過ごしたい人に最適な1台です。

V 220 dのスペック概要

「V 220 d EXCLUSIVE long Platinum Suite」は、Vクラスの中でも装備が充実したロングボディー仕様のモデルです。

ボディーサイズ 全長5140×全幅1930×全高1880mm ホイールベース 3200mm 車両重量 2530kg パワートレイン 2.0L 直列4気筒ディーゼルターボエンジン 最高出力 163PS（120kW）/3800～4400rpm 最大トルク 380N･m（38.7kgf･m）/1600～2400rpm トランスミッション 9速オートマチック（9G-TRONIC） 駆動方式 後輪駆動（FR） 燃費 12.6km/L（WLTCモード） 価格 1382～1393万円

V 220 d EXCLUSIVE long Platinum Suiteの良いところ その1

ファーストクラスのような2列目シート

このモデル最大の魅力は、前述のとおり2列目に標準装備された「エグゼクティブシート」です。飛行機のファーストクラスのシートのような快適性で、肌触りの良いナッパレザーを使用し、電動リクライニングやフットレストはもちろん、シートヒーター、ベンチレーション（通風機能）、オットマン、さらにはマッサージ機能まで備えています。

長時間のドライブでも疲れにくく、ぐっすりと快眠の世界に連れて行ってくれます。事実、ニアジョイの江角さんと藤沢さんは「出発したと思ったら目的地に到着してた！」とあまりの快適さに驚いていました。

V 220 d EXCLUSIVE long Platinum Suiteの良いところ その2

静かで滑らかなディーゼルエンジンの走り

2.0Lの直列4気筒ディーゼルターボエンジンは、低速から力強いパワーを発揮し、2.5トンを超える重い車体をグイグイ加速させます。また、車内の静粛性が非常に高く、ディーゼル特有のエンジン音や振動は抑えられています。たとえば運転席と2列目の会話が普通にできるくらい静かです。そして、9速ATとの組み合わせにより、変速ショックも感じず、街中から高速道路までぬるっと快適な走りを楽しめます。

今回は海岸線と山道を走りましたが、とくに山道の上りではほぼフル乗車（6人）ということを感じさせないほど、自然に走ってくれました。普通ならエンジンが頑張ってうなりを上げるのですが、静粛性のおかげで気にすることなくドライブできました。2.0Lターボという決して大きくはない排気量のエンジンで、こんなに走れるのか！ と感心したほど。

V 220 d EXCLUSIVE long Platinum Suiteの良いところ その3

特別感のある専用デザインと使い勝手の良い荷室

外観は、ボンネットに輝くメルセデスのエンブレム（スリーポインテッドスター）や、押し出し感のある専用フロントグリルが採用されており、一目で特別なメルセデスだとわかる存在感があります。

また、リアのテールゲートはガラス部分だけを独立して開閉できるため、うしろにスペースがない狭い駐車場でも荷物の出し入れがしやすく、日常の使い勝手もしっかりと考えられています。なお、荷室容量は7人乗車時（3列目使用時）で1030L、最大で4650L。人だけでなく、荷物も大量に運べるのです。