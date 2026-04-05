Cクラス、Eクラス、Sクラスと3種類ラインアップするメルセデス・ベンツのセダン群。共通するのは「FRレイアウトであること」と「エンジンを縦置きにすること」の2点。これが走りの良さなどに繋がるようで、以前取材したCクラスの「C200d Luxury」に“こんなにイイのか！”と驚いたものです（Cクラスに900万円出す価値はあるか？ 豪華装備の「C220d Luxury」に見る、SUVにはないセダンの底力）。

「Cクラスがコレだけ良いのなら、Eクラスはもっと良いハズ」と思うのは当然の流れ。そこで2L 直列4気筒ディーゼルターボエンジンを搭載する「E220d アバンギャルド」をお借りしたところ、あまりの良さに2泊3日で約1000kmを走破してしまったので、その魅力をお伝えします。

Cクラスと大差ない？

不思議と大きく見えるボディーサイズ

メルセデス・ベンツのEクラスは、世界累計で1600万台以上が販売された中核セダン。かつては街でよく見かけたのですが、最近人気に陰りが出ているような。その理由のひとつがSUV人気であることに疑いの余地はありません。そしてもう一つが「日本の道には大きなボディ」ではないでしょうか。

実際に目にすると、確かに大きい……のですが、ボディーサイズを調べると、全長4960×全幅1880×全高1470mmで、Cクラスの全長4755×全幅1820×全高1435mmと、全長が200mm長いこと以外、あまり変わりません。特に注目なのが全幅で、60mm拡幅した程度。にも関わらずEクラスが大きく見えるのが不思議。

そして実際に運転してみると、全長が200mm長いことが、こんなにも違うのか？ と思うほど。特に車庫入れ時に「思ったより曲がらない」と思うことも。乗っているうちに慣れてくるといえば慣れてくるのですが……。

ホイールは19インチで多スポーク。見た目がエレガンスでメチャクチャカッコいいです。いいのですが、ドイツ車あるあるのブレーキダストが結構出るタイプ。汚れたらメチャクチャカッコ悪いので、洗うわけですがこれが大変！ もう少しダストが少ないと助かるのですが……。自分がドイツ車を購入したら低ダストタイプのブレーキパッドに交換することでしょう。

経済性とトルクフルな走りを両立する

マイルドハイブリッド

パワートレインは2L 直列4気筒ディーゼルターボエンジンと電動モーターと組み合わせたマイルドハイブリッド型（モーターでエンジンをアシストするシステム）。最高出力は197PS、最大トルクは440N･mで1800rpmから発生し、9速ATと組み合わせて後輪に伝えられます。燃費はWLTCモードで18.5km/Lとかなり経済的。燃料は軽油で66L入ります。

セダンなのでトランクリッドの開口部はそれほど広くはありません。驚いたのは電動開閉式で、動きは実にスムーズ。奥行きはかなりあり、容量は540LとミドルクラスのSUV並み。あると便利な12Vアクセサリーソケットの姿は見えませんでしたが、荷室側から簡単に後席が倒せるのは◎。後席を倒してみたところ、少し段差はありましたが、大型の荷物を積載するに十分すぎる容量です。