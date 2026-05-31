トヨタ「ハリアーPHEV」
電池ゼロでも実燃費25km/L！ トヨタ「ハリアーPHEV」の重厚な走りとコスパがエグすぎた
街で見ない日はないトヨタの人気SUV「ハリヤー」。人気車種なのに今まで紹介したことがなかったので、今回改めて試乗車を借りて、人気の秘密を探ってみます。
安全・快適装備がさらに進化した最新モデル
ハリヤーは2025年6月に一部商品改良を実施。プロアクティブドライブアシスト及びパーキングサポートブレーキに歩行者検知を追加したほか、ブラインドスポットモニターに安心降車アシスト、後方車両接近警報を追加するなど、最新のトヨタセーフティセンスを搭載しました。
また、ステアリングヒーターと運転席・助手席のシートヒーターが全グレードで標準装備としたほか、車両そのものも寒冷地仕様として、雪の日でも安心快適となりました。
従来は最上級グレード「Z」のみの設定だったPHEV（プラグインハイブリッド）ですが、人気のグレード「G」にも新たに設定。価格は547万300円で、Z PHEVの626万100円と比べると約79万円のプライスダウン。EVの補助金を活用すれば実質500万円以下で購入できるようになりました。
ちなみにZグレード（PHEV車）およびZ“Leather Package”グレードにのみ、ワイヤレス充電を標準装備したとのこと。これはとても便利なので、うれしいポイントです。本稿ではPHEVの上位グレードであるZグレード車をご紹介します。
【ハリヤーが人気の理由 その1】
ミドルサイズSUVの中では大きめだけど使い勝手がよい
ハリヤーは、全長4.5mから4.8m程度の「ミドルサイズSUV」に位置するモデル。このクラスの代表車種は、日産・エクストレイル、三菱・アウトランダーPHEV、マツダ・CX-5、Honda・ZR-V、メルセデス・ベンツ・GLC、BMW・X3、アウディ・Q5あたりでしょうか。
「日常使いから週末の家族レジャーまで1台でこなしたい」「後席の居住性を確保しながら、多くの荷物を積みたい」という方に向いています。SUVに迷ったら、ミドルクラスから検討されることをオススメします。
ボディーサイズは全長4740×全幅1855×全高1660mmと、ミドルクラスとしては大きめ。メルセデスGLC、BMW X3にサイズは酷似しているといってもよいでしょう。普段の道路では気になりませんが、駐車場によっては1.9mという車幅が気になる人は気になるかもしれません。
駐車場で困るのがバックドアの開閉。クーペ形状ゆえ、背面の壁が近くても開くことができそうです。もちろんボタン1つで閉じる電動パワーバックドアです。
荷室の容量は409L。助手席側にはJBLのサブウーファー、運転席側には1500W出力に対応するAC100Vの電源コンセントを用意されています。AC電源は移動中にノートPCを充電するなど、さまざまな活用ができそうです。
そのAC出力ですが、運転席のステアリングコラム付近という見づらい場所にあるのは、ちょっと不便だと思いました。
リアシートを倒せば1045Lまで拡大。奥行きは約1.6mあり、また、ほぼフルフラットになるばかりか、つなぎ目などがないよう工夫がなされています。つまり使い勝手はかなりよい荷室であり、色々なニーズに対応できそうです。
【ハリヤーが人気の理由 その2】
重厚な走りという明快なキャラクター
乗り味は重厚で高速道路での直進安定性がとても高いという印象。安心感があり、なるほど、これが支持される理由なのかと感じました。この乗り味は上位に位置する（であろう）クラウン・スポーツのキビキビとした走りとは大きく異なるもの。購入層の違いを、キャラクターで明確に区別しているところに好感を抱きました。
パワートレインは2.5Lの直列4気筒エンジン（A25A-FXS）と、前後2基の強力なモーター（E-Four）を組み合わせ。システム最高出力306馬力（225kW）を発生します。電気だけで93km走行できるほか、燃費もリッター20.5km（WLTCモード）とすこぶるよいです。充電はAC充電のみで、急速充電には対応していません。
実際に乗ってみたところ、電池がほぼなくなった状態の街乗りでリッター25kmを記録。これは素直にすごいと思いました。この経済性は、今のご時世ホントにありがたいものです。
走行モードはECO、NOMAL、SPORTの3段階。センターコンソールのスイッチで切り替えます。
これは貼り合わせガラスを採用していることからか、車内はとても静かで、高速道路での風切り音やロードノイズは適度に抑えられている印象。それゆえ景気よくアクセルを踏んだ際のエンジン音やモーター音が気になったりも。このクルマの運転の仕方は「静かにゆっくりと」が良いと思います。これもクラウンスポーツとは違うところでしょう。
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