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あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第641回

「ランクル250＆レクサスGX」徹底比較！ ディーゼルの無骨さ vs V6ツインターボの洗練！

2026年05月16日 15時00分更新

文● 栗原祥光（@yosh_kurihara）　編集●ASCII

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　ガチのクロスカントリー車「ランドクルーザー」に、カジュアルという新しい魅力をまとった「250シリーズ」を試乗しました。兄弟車であるレクサス「GX」とも比較しながら、250シリーズの魅力をお伝えします。

【約500万円の価格差】ランクル250とレクサスGXはどう違う？

ランクル250

　ランクル250シリーズは、2023年4月に登場。ランドクルーザーの中核モデルを担う、質実剛健さを追求しながらも、現代のライフスタイル合わせたモデルとして登場しました。ランドクルーザープラドの後継モデルとして位置づけられているようですが、250の方がはるかに大きく、そして価格もプラドの約367～554万円に対して、約520～735万円と大幅アップ。「これを後継モデルと言ってよいの？」と思ったものです。

レクサス GX

　そして昨年、レクサスブランドからランクル250をベースに、ラグジュアリー指向を強めたGXがデビューしました。レクサスの名を冠しているだけあってか、お値段は1195～1270万円。「えええ!? 500万円も高いんかい！」と驚いたものです。

　常識的な人なら「ランクル250とレクサスGXは、購入層が違うのだから比較する話ではないでしょ」とオトナの対応をするのでしょうが、体は大きくても、いつまでも少年の心を持つ不肖は「じゃ、500万円の違いはどこにあるんか？」という疑問が。ということで、業界のタブー（でもないかもしれませんが）である「トヨタとレクサス」を比較してみようと思います。

エクステリアと荷室空間
似て非なるディテールと実用性

　まずは、ランクル250のエクステリアから。全長4925mm、全幅1940～1980mm、全高1925～1935mmという立派な躯体は、プラドより全幅が10cm以上広く、フラグシップのランクル300に肉薄します。アウトドアテイスト満載のエクステリアは頼もしさいっぱい。

　GXの寸法は全長4950～4970mm、全幅1980～2000mm、全高約1920～1925mmと、誤差の範囲といえばそれまでですが、ちょっとだけ大柄。スピンドルグリルと精悍さを増した顔つきや、リアのコンビネーションランプの造形にレクサスらしさを感じます。横から見ると、ほとんど同じようにも見えます。

　どちらも電動バックドアですが、取付位置の兼ね合いから開口時は後方にかなりのスペースを必要とします。障害物に当たれば止まりますが、バックドアを開ける時は気を付けた方がよいでしょう。ちなみにガラス部分だけを開けることも可能ですが、背が高い人でないと荷物の出し入れは難しいかもしれません。

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