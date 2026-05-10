あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第640回
日産「SAKURA」
国内EV市場の1/3を占める大ヒット作！ 日産「サクラ」がマイナーチェンジで使い勝手を劇的向上
2026年05月10日 15時00分更新
日産自動車は軽自動車EV「サクラ」のマイナーチェンジ版を、今夏発売します。すでに予約は受付中です。今回のマイナーチェンジでは、装備を追加したり値下げしたりと、実に魅力的なのです！
装備充実で実質値下げ！ 新たな3グレード展開
今回のマイナーチェンジではグレード体系を見直し、従来の2グレード＋法人向けから、3グレード展開へと変更。上位グレードのG、Xは同色グリルにするなどのフロントマスクを変更していますが、Sは従来の顔立ちとなります。
装備面も異なり、最上位は15インチホイールのほか、スマホ連携可能なNissan Connectナビを標準装備。さらにプロパイロットなども搭載します。最も売れ筋と思われる中間グレードのXには、前期型ではメーカーオプションだったインテリジェントアラウンドビューモニターや、前席ヒーター付きシート、ステアリングヒーターを標準装備します。Sグレードは快適装備が少ない代わりに、安価な価格設定としています。
気になる価格ですが、最上位のGは価格を8万3000円下げて299万9千円と、300万円を下回る情熱プライス。中間のXグレードは259万9000円と前期型と価格は変わりませんが、装備品が増えたので実質値下げといえそう。そして、Sに至ってはXの15万円安となる244万9000円。2026年度の補助金（58万円）を活用すると、実質186万9000円になるというから驚きです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第639回
自動車「日本でも売って！」マツダの海外専売SUV＆EVを試乗して見えた、仕向地ごとの見事な味付け
-
第638回
自動車トヨタ「ヤリスHV」で熊本〜東京1200km走破！ リッター33km超えの驚異的燃費と引き換えに失ったもの
-
第637回
自動車【働くクルマ】昔よく見た「宮型霊柩車」の知られざる架装費用と奥深い秘密を徹底解剖
-
第636回
自動車後席も荷室も我慢しない！ FIAT500の魂を受け継ぐ5ドアSUV「600（セイチェント）」がめちゃ優秀
-
第635回
自動車カタログ値超えの実燃費！ ゴルフ ヴァリアントで1000km走破に挑んでわかったディーゼルの強み
-
第634回
自動車2060万円払って「不便」を買う!? ポルシェ「911 カレラT」が世界一ぜいたくな理由
-
第633回
自動車新車の値上げに疲れたらコレ！ 予算30万円台で買える三菱「トッポ」がコスパ最強すぎる件
-
第632回
自動車家族車＝ミニバンはもう古い？ あえてミニバンではなく「3列SUV」を選ぶ3つの理由
-
第631回
自動車予算100万円で3列シートが手に入る！ ホンダ「ストリーム」は中古車市場の隠れたコスパ最強ミニバン
-
第630回
自動車超低燃費のディーゼルか、静粛性とAC電源のPHEVか。マツダ「CX-60」で1200km走って見えた選び方の正解
- この連載の一覧へ