日産自動車は軽自動車EV「サクラ」のマイナーチェンジ版を、今夏発売します。すでに予約は受付中です。今回のマイナーチェンジでは、装備を追加したり値下げしたりと、実に魅力的なのです！

装備充実で実質値下げ！ 新たな3グレード展開

今回のマイナーチェンジではグレード体系を見直し、従来の2グレード＋法人向けから、3グレード展開へと変更。上位グレードのG、Xは同色グリルにするなどのフロントマスクを変更していますが、Sは従来の顔立ちとなります。

装備面も異なり、最上位は15インチホイールのほか、スマホ連携可能なNissan Connectナビを標準装備。さらにプロパイロットなども搭載します。最も売れ筋と思われる中間グレードのXには、前期型ではメーカーオプションだったインテリジェントアラウンドビューモニターや、前席ヒーター付きシート、ステアリングヒーターを標準装備します。Sグレードは快適装備が少ない代わりに、安価な価格設定としています。

気になる価格ですが、最上位のGは価格を8万3000円下げて299万9千円と、300万円を下回る情熱プライス。中間のXグレードは259万9000円と前期型と価格は変わりませんが、装備品が増えたので実質値下げといえそう。そして、Sに至ってはXの15万円安となる244万9000円。2026年度の補助金（58万円）を活用すると、実質186万9000円になるというから驚きです。