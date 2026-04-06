マクドナルドでGR GT3がもらえる ハッピーセット「トミカ」に4月10日登場

TOYOTA GAZOO Racing（GR）は4月3日、マクドナルドのハッピーセットとのコラボレーションキャンペーンを4月上旬から実施すると発表した。
GRの新型レーシングカー「GR GT3」が、4月10日から全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）で販売されるハッピーセット「トミカ」に加わる。あわせて、コラボレーションムービー「DREAM MATCH」の公開や、「GR GT3ラッピングデザインコンテスト」の開催も予定している。
4月10日からハッピーセット「トミカ」に登場
GR GT3は、4月10日から4月23日までの期間、ハッピーセット「トミカ」のラインナップとして登場する。
この期間は「トヨタ タウンエース ハンバーガーカー」などを含む全4車種のうち1つが、ハッピーセット1セットにつきランダムで付属する。なお、玩具は選択できず、なくなり次第終了となる。
4月24日から5月7日にかけてはラインナップが切り替わり、新たな4車種にひみつのおもちゃ1車種を加えた全5車種からランダムで1つ付属する。さらに5月8日以降は、これまでに登場した全8車種とひみつのおもちゃ1車種を加えた全9車種の中から1つが付属する形式となる。
新型レーシングカー「GR GT3」を起用したコラボ
今回のキャンペーンで採用されたGR GT3は、2025年12月にワールドプレミアされた車両で、GRの新型スポーツカー「GR GT」をベースにしたFIA GT3規格の新型レーシングカー。
GRは、ハッピーセット「トミカ」を通じて、全国の子どもたちにモータースポーツへの親しみやスポーツカーへの憧れを感じてほしいとして、同車をコラボ車両に選んだとしている。
過去のコラボでは、2024年に金色のGRカローラとGR86、2025年にGRスープラ セーフティカーが登場しており、今回はそれに続く取り組みとなる。
ムービー公開とデザインコンテストも展開
GRは4月3日、特設サイトでコラボレーションムービー「DREAM MATCH」を公開。映像では、子どもたちのイマジネーションの世界を舞台に、2台のGR GT3がレースを繰り広げる内容となっている。
また、4月10日からはGR公式Xで「GR GT3ラッピングデザインコンテスト」を開催する予定だ。GRオリジナルのGR GT3ぬりえを使い、自由なラッピングデザインを応募できる企画で、子どもだけでなく大人も参加できる。賞品の詳細や応募期間、応募方法などは、4月10日以降に特設サイトで順次案内するとしている。
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