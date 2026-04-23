アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」のメンバーが、遊んで食べての日帰りドライブをエンジョイする「ニアジョイ どらい部」。今回は村山結香（むらやま ゆうか）さんと、山田杏佳（やまだ ももか）さんが、神奈川県の最南端・三浦半島で城ヶ島公園の自然と、メガ盛りグルメを楽しみました！

今月のドライブカー

フォルクスワーゲン「ID. Buzz Pro Long Wheelbase」

フォルクスワーゲンのアイコニックな「ワーゲンバス」を、電気自動車（EV）として現代に蘇らせたのが「ID. Buzz」です。その真打ちとも言えるのが、全長とホイールベースを標準グレードから250mm延長し、3240mmになったこの「ID. Buzz Pro Long Wheelbase」です。

最大の恩恵は、余裕を持って配された3列シートによる7名乗車を可能にした点にあります。広大な車内空間はシートアレンジも多彩で、最大2469Lという圧倒的な積載力を誇ります。また、大型化した91kWhのバッテリーを搭載し、航続距離は554kmを確保しました。最高出力286PSを発生する最新のパワーユニットが、巨体を感じさせない力強く静粛な走りを提供してくれます。実用性と遊び心を高次元で融合させた、世にも珍しいミニバンのEVです。価格は997万9000円。

橋を渡って「城ヶ島」へ

神奈川県三浦市の最南端に位置する城ヶ島は、周囲約4kmの神奈川県最大の自然島で、三浦半島と城ヶ島大橋でつながっています。橋を渡ったらそこは城ヶ島公園。無料でいつでも入園でき、有料駐車場が198台分あります。

村山さんも山田さんも城ヶ島は初めてだそう。この日はあいにくの空模様。それでも、目の前に広がる海は思わず息をのむ美しさ。「すごい！」「晴れてたらすごくきれいそうですよね」と2人とも感激していました。晴れた日には、東京や富士山も見えるそうです。

城ヶ島の必見スポットは、三浦大根をモチーフにした「安房埼（あわさき）灯台」です。現在の建物は2020年にリニューアルされた2代目で、村山さんも山田さんも「かわいい！」と歓声を上げてました。

山田さんは神奈川育ちなので、湘南の海にお友達とよく行ってたそう。福岡出身の村山さんも「上京してから海を見る機会が少なくなったので、改めて海っていいなって思いました」と、2人で海を眺めていました。

驚いたのは、村山さんも山田さんもコンデジで景色を撮っていたこと。若い子の間ではいまコンデジが流行っていて人気の機種は入手困難なほどだそうです。「ちょっと画質が悪いのがエモい」んだとか。

なお、山田さんの相棒はキヤノンの「PowerShot SX740 HS」、村山さんはコダックの「PIXPRO C1」です。

山田さんは「詳しくはないんですが」と言いつつ、デジカメの話をたくさん教えてくれました。「PowerShot SX740 HS」を触りながら、「フラッシュがかわいいんです」と言う山田さん、首をかしげるスタッフに実際の写真を見せてくれました。なるほど、ライブの写真などをフラッシュありで撮影するとちょっと画質が荒くなり、それが“かわいい”のだそうです。

一方、村山さんの「PIXPRO C1」は約20.3mmと薄くて、一同びっくり。チルト式モニター搭載で、自撮りも簡単にできそうです。村山さんの「音がかわいいんです」という言葉にまたまた頭の中が「？」になりましたが、村山さんがシャッターを押すと「カッシュー」という、まさに“かわいい”音が聞けました。

山田さんによると、アイドルの間でリコーの「GR」が大人気で、≒JOYメンバーも3～4人持っているのだそう。誰のカメラかわからなくなると、保存されている写真を見て判断するとか。