打倒アルファードの大本命！ 日産復活の狼煙、新型「エルグランド」が示す高級ミニバンの最適解
高級ミニバンというジャンルを切り開いたクルマが、復権と社運をかけて今夏登場します。その名は日産「エルグランド」。静粛性としなやかな乗り心地。上質な室内でありながら、ドライバビリティに優れている。高級ミニバンかくあるべき、という1台を発売前にリポートします。
アルファード一強の市場に「オリジネーター」が帰ってくる
エルグランドが誕生したのは1997年のこと。広い車内空間と高い運動性能を有した、高級ミニバンという今までにないジャンルは、人々の注目を集めました。その後、トヨタからはアルファードとヴェルファイア、Hondaからはエリシオンが登場し、高級ミニバン市場は一気に拡がりをみせました。ですが、エリシオンは2013年に国内販売が終了。日産も2002年、2010年とモデルチェンジをしますが、その後音沙汰なし。
気がつけば市場はトヨタのアルファードとヴェルファイア、そして兄弟車であるレクサスLMの独壇場となり、日産もHondaと同じ道を歩むのか？ と勝手に思い込んでいました。しかしオリジネーターは、諦めていなかったようで、まさかまさかの大復活。復活どころか、日産の技術を詰め込んだクルマに仕上げられています。
ライバルを凌駕するサイズと「走るエグゼクティブラウンジ」
エクステリアは威風堂々としながらも、どこか近未来的な印象。ボディーサイズは全長4995×全幅1895×全高1975mmと、全長で20mm、全幅で45mm、全高に至っては160mmサイズアップしています。ちなみに、この大きさはアルファードより全幅と全高で上回っています。
インテリアは同社のEV「アリア」のような木調パネルが印象的。シートの質感がかなり上質で、座り心地も適度な弾性があり良好です。さすが高級ミニバンといったところ。満足度はかなり高いです。
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