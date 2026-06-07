自動車ライターの矢田部明子です。今回はレクサス「NX」をご紹介します。NXといえば、2014年7月に登場したSUVで、新車価格が420～500万円台とリーズナブルでいて、コンパクトで取り回しのしやすいサイズだったことを理由に、大ヒットしたモデルです。

紹介するのは2代目で、ユーザーの声を反映することでブラッシュアップされています。中古車市場にも多くの台数が流通しているため、ボディーカラー、グレードなど自分好みの1台を見つけやすくなっています。車両本体価格は190万円台～で、お値打ち価格での購入も可能です。

レクサス 2代目 NX350h（ソニッククロム）の主なスペック サイズ 全長4660×全幅1865×全高1660mm ホイールベース 2690mm 車重 2030kg エンジン 2487cc 直列4気筒DOHC 最高出力 190ps(140kW)/6000rpm 最大トルク 24.8kgf・m(243N・m) / 4300～4500rpm フロントモーター最高出力 182ps(134kW) フロントモーター最大トルク 27.5kgf・m(270N・m) 乗車定員 5人 駆動方式 FF 価格 新車価格 550万円～。

中古市場の最安値は190万円台

では、デザインから見ていきましょう！

NXの良いところ その1

4種類のパワートレイン設定

2代目から、存在感があってレクサスらしい“スピンドルグリル”が採用されました。SUVテイストでカッコイイということに加え、高級感があります。

ほかには、Advanced Park（全自動駐車機能）、デジタルキーなどのスマホを利用した装備も充実♪

主要パワートレインは、2.5L 自然吸気エンジンの「NX250」、2.4L ターボエンジンの「NX350」、2.5Lとモーターのハイブリッドシステムを組み合わせた「NX350h」、2.5LとモーターでEV走行を可能にした「NX450h+」の4種類が設定され、自分のライフスタイルに合わせて選ぶことが可能です。

NXの良いところ その2

便利な機能が盛りだくさん

「ヘイ！ レクサス」と呼びかけると、音声機能でウインドウの開閉、エアコンの温度設定などができます。矢田部は用事もないのに、ヘイ！ レクサス！ と呼んでしまいました……。

荷物を積み込む際に便利だと感じたのは、足をトランクの下にかざすだけでリアハッチが開閉する“ハンズフリーバックドア”という機能です。

リアのドアにはカメラが付いていて、ユーザーの身長に合わせてリアハッチの開く高さを設定できます。