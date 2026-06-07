【衝撃価格】190万円台から狙える中古のレクサス「NX」をガチで推したい4つの理由
自動車ライターの矢田部明子です。今回はレクサス「NX」をご紹介します。NXといえば、2014年7月に登場したSUVで、新車価格が420～500万円台とリーズナブルでいて、コンパクトで取り回しのしやすいサイズだったことを理由に、大ヒットしたモデルです。
紹介するのは2代目で、ユーザーの声を反映することでブラッシュアップされています。中古車市場にも多くの台数が流通しているため、ボディーカラー、グレードなど自分好みの1台を見つけやすくなっています。車両本体価格は190万円台～で、お値打ち価格での購入も可能です。
|レクサス 2代目 NX350h（ソニッククロム）の主なスペック
|サイズ
|全長4660×全幅1865×全高1660mm
|ホイールベース
|2690mm
|車重
|2030kg
|エンジン
|2487cc 直列4気筒DOHC
|最高出力
|190ps(140kW)/6000rpm
|最大トルク
|24.8kgf・m(243N・m) / 4300～4500rpm
|フロントモーター最高出力
|182ps(134kW)
|フロントモーター最大トルク
|27.5kgf・m(270N・m)
|乗車定員
|5人
|駆動方式
|FF
|価格
|新車価格 550万円～。
中古市場の最安値は190万円台
では、デザインから見ていきましょう！
NXの良いところ その1
4種類のパワートレイン設定
2代目から、存在感があってレクサスらしい“スピンドルグリル”が採用されました。SUVテイストでカッコイイということに加え、高級感があります。
ほかには、Advanced Park（全自動駐車機能）、デジタルキーなどのスマホを利用した装備も充実♪
主要パワートレインは、2.5L 自然吸気エンジンの「NX250」、2.4L ターボエンジンの「NX350」、2.5Lとモーターのハイブリッドシステムを組み合わせた「NX350h」、2.5LとモーターでEV走行を可能にした「NX450h+」の4種類が設定され、自分のライフスタイルに合わせて選ぶことが可能です。
NXの良いところ その2
便利な機能が盛りだくさん
「ヘイ！ レクサス」と呼びかけると、音声機能でウインドウの開閉、エアコンの温度設定などができます。矢田部は用事もないのに、ヘイ！ レクサス！ と呼んでしまいました……。
荷物を積み込む際に便利だと感じたのは、足をトランクの下にかざすだけでリアハッチが開閉する“ハンズフリーバックドア”という機能です。
リアのドアにはカメラが付いていて、ユーザーの身長に合わせてリアハッチの開く高さを設定できます。
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