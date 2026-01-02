あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第601回
e-POWERの高速燃費は本当に悪いのか!? 約1200kmロングドライブでテスト！
2026年01月02日 12時00分更新
「日産のハイブリッド技術、e-POWERは高速の燃費が悪い」という話を聞いたことはありませんか？ 本当に悪いのか気になったので、東名高速道路の東京料金所からどこまで行けるかテストすることにしました。さらに、大分県にある国際サーキット「オートポリス」までの約1200kmを何時間かかるかもあわせて試しました。
オートポリスまでは自走の方がラクで安い？
そもそも、なぜ東京から大分まで自走するのか？ という話をしましょう。飛行機で行った方がラクで速いのでは？ その通りです。間違いありません。ナビでは13時間で到着すると表示しますが、実際は休憩したりするので20時間くらいかかります。
飛行機で行く場合、羽田から熊本までLCCの普通運賃が4万7170円（片道）。ですが、早割や出発時間を考えなければ1万1200円程度（片道）で行けます。空港からオートポリスまではレンタカーがなければいけませんので、それが1日1万円程度。だいたい2万1200円＋燃料費＋自宅から羽田空港までの電車代で行けます。
自走はというと、用賀から最寄りである日田ICまでの高速道路料金が1万7260円（深夜割引含む）。レンタカー代はかかりませんが、燃料費は結構かかります。よって「2人で行くなら飛行機よりは安いが、1人で行くならトントンか飛行機の方が安い」ということになります。
では何故、自走するのか。それは「荷物の制約がなくなる」「飛行機出発時間などの制約がない」ほか、「立ち寄りができる」「途中でグルメが楽しめる」から。たとえば道中に広島に立ち寄り厳島神社に行くこともできますし、浜松で「餃子」、名古屋で「どて煮」、大阪で「たこ焼き」、下関で「フグ」とグルメが楽しめます。
飛行機では、途中で降りてフグを食べることはできませんからね。要するに「お金で買えない価値がある」というわけです。
それでは、日産の「AURA e-POWER」でオートポリスまで向かうことにしましょう。
15時に東京・用賀出発！ 果たして何時に着くのか
15時頃、スタート地点である東京料金所（用賀）近くのエネオスで給油してからスタート。クルーズコントロールを法定速度に合わせてセット。あとはハンドルを握り、ブレーキペダルに足を置いて前を向いているだけ。日産のプロパイロット、実にラクラクです！
新東名に入り120km/h区間へ。ですがこれが大失敗で、リニューアル工事渋滞に巻き込まれることに。この渋滞がかなり酷く、まったくと言っていいほど進みません。一方、燃費はかなりよく、30km/hを記録。これはスゴイ！
最初の休憩地点は静岡SA（静岡県）。ドライバーズサロンで名物「しぞーかおでん」と「おにぎり」を食べて出発です。
