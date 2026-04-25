メルセデス・ベンツ日本合同会社は、4月24日から東京・表参道の交差点すぐにある「表参道クロッシングパーク」にて、新ブランド体験拠点「Mercedes-Benz Studio Tokyo」（メルセデス・ベンツ スタジオ トーキョー）をオープンしました。アジア初となる都市型ブランド体験拠点をご紹介します。

アジア初のカフェやアートが交わる表参道の新スポット

Mercedes-Benz Studio Tokyoは、メルセデス・ベンツがグローバルに展開するプロジェクト・Mercedes-Benz Studioの一環として誕生。世界の主要都市で、ブランドの価値観や世界観をより身近に体験する場として展開する試みで、ドイツ・ミュンヘン、デンマーク・コペンハーゲンで展開しています。

日本では「メルセデスの交差点」をテーマに、さまざまな文化が交わる表参道交差点で開業。メルセデスの過去と現在、未来と、ファッションやアート、カフェなどのカルチャーが交わる場所としての役割を担うといいます。

店内に入ると、世界的に高い評価を受けるスポーツウェアブランド「Y-3」のユニフォームを着たスタッフがお出迎え。グルテンフリー＆ヴィーガンで人気のドーナツショップ「I'm donut?」のカフェが併設されるほか、メルセデス・ベンツグッズを各種取り揃えています。

また、店舗には映画「プラダを着た悪魔2」の公開を記念し、劇中に登場するモデルと同じメルセデス・マイバッハSクラスを展示。普段なかなか目にする機会がない高級車なだけに、注目を集めそうです。

試乗車も多数用意。その中にはメルセデスAMGの車両も用意されていました。予約は公式LINEからで、先着500名に好きなマークが選べる刻印サービス付きのオリジナルラゲッジタグをプレゼントするとのこと。表参道付近でメルセデスが試乗できる滅多にないチャンスといえそうです。

ゲルティンガー剛メルセデス・ベンツ日本合同会社社長兼CEOは「今年は、カール・ベンツが世界で初めて自動車の特許を取得してから、140年という記念すべき年です。この140年は、人の移動を安全に快適に、そして豊かなものにするために積み重ねた140年でもありました」とあいさつ。

そのうえで「この場所を、これからブランドに触れる方にとって、自然な入口となることを願っています。東京のカルチャーの一部として、表参道の街に溶け込み、多くの方に親しまれ、心動かす場所なると思います」と豊富を述べました。

Mercedes-Benz Studio Tokyoは、6月30日に展示やラウンジ機能、コンテンツの拡張を予定しています。1度だけでなく、何度も足を運んで楽しめる施設になりそうです。