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あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ第643回

絶滅危惧種の4座オープン「メルセデスAMG CLE53」は実用性と怒涛の加速を両立！

文●栗原祥光（@yosh_kurihara）　編集●ASCII

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メルセデスAMG／CLE53 4MATIC+ カブリオレ（1433万円）　※車両協力：メルセデス・ベンツ日本

　筆者はオープン2シーターのクルマに乗っているのですが、ひょんなことから「普段も使える4座のオープンカーって何かないかな？ できれば速いクルマだと面白いだろうな」などと捜したところ、素晴らしい好物件がありました！ メルセデスAMG「CLE53 4MATIC+ カブリオレ」です！

4シーターオープンは絶滅危惧種に

　オープンカーは年々減少傾向。その中で「荷物が詰める」「後席に人が乗車できる」、いわば使い勝手のよい4シータータイプは今や絶滅危惧種になりつつあります。メルセデス・ベンツも以前はCクラス、Eクラス、Sクラスに「コンバーチブル」という名のオープンカーを用意していましたが、今はCクラスとEクラスを統合した、その名もズバリCLEのみ……。

　もちろん2シーターの方がカッコいいです。間違いありません。ですが、クルマを複数台所有できる場所と財力があるならともかく、1台しか所有できないとなると4座の方が便利。これが4座オープンカーを求める大きな理由です。

　でも4シーターのオープンカーは、2シーターのスポーツカーより遅いのでは？ と性能面で敬遠されそうですが、そこで登場するのが今回のメルセデスAMGなのです。

2トンの巨体を引っ張る
強力な直6＋モーターと堂々たるサイズ

　パワーユニットは3L 直6エンジンに電動スーパーチャージャーと48Vモーターの組合せ。エンジンだけで最高出力449馬力／最大トルク57.1kgf・mと強力なのに、さらに最高出力23馬力／最大トルク20.9kgf・mのモーターがアシスト。「幌のぶん、重たくなったんでしょ？」という2トンのボディーを強力に引っ張ります。

　全長4855×全幅1935×全高1435mm、ホイールベース2875mmと、車幅と全長だけでいえばミドルクラスSUVのサイズ。日本の道路事情を考えると少し大きめです。ルーフは標準でブラック、オプションでグレーとレッドが選択でき、写真のレッドはホワイトボディーと見事にマッチしています。

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