アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」のメンバーが、遊んで食べての東日本日帰りドライブをエンジョイする「ニアジョイ どらい部」。今回は江角怜音（えすみ れのん）さんと、藤沢莉子（ふじさわ りこ）さんが、海に囲まれた町、神奈川県真鶴町に行きました！

今月のドライブカー

メルセデス・ベンツ「V220d EXCLUSIVE long Platinum Suite」

今回の旅のお供に選んだのは、メルセデス・ベンツ「V 220 d EXCLUSIVE long Platinum Suite」。同社のミニバン「Vクラス」の中でも最上級の装備を誇るプレミアムなモデルです。お値段も1393万円とプレミアム。

最大の特徴は、2列目に標準装備された「エグゼクティブシート」です。上質なナッパレザーを使用し、電動リクライニングやシートヒーター、通風機能に加えてマッサージ機能まで搭載しており、長距離移動でも極上のくつろぎが味わえます。

また、力強くも静粛性の高い2リッターのディーゼルターボエンジンを搭載し、2530kgの重い車体を滑らかに加速します。メルセデスならではの安全運転支援システム「インテリジェントドライブ」で、高い安全性と高速道路での安定感も大きな魅力です。

ボンネットのエンブレムなど専用デザインによる圧倒的な存在感も備え、家族での旅行やビジネスの送迎など、移動空間の質にこだわる人に最適な1台です。なお、自動車そのもののレビューはのちほど掲載します。

海を眺めながら新鮮な魚を食べる

都内から車を走らせること約1時間半。首都高、東名高速道路を経由し、厚木ICへ。小田原厚木道路→西湘バイパス→石橋ICで下りるとそこはもう海。海沿いの一般道を20分ほど走ると、創業60年近い歴史を持つ「真鶴の地魚にこだわる料理宿 しょうとく丸」が現れます。実はこちら、豪華朝食と夕食付きの宿としても営業しています。

お店情報：真鶴の地魚にこだわる料理宿 しょうとく丸

住所：神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴1162-1

電話番号：0465-68-1611

営業時間：11：00～15：00（ラストオーダー14：00）

定休日：火曜日＆不定休

公式サイト：https://shoutokumaru.co.jp/

靴を脱いで2階の個室に案内されると、窓の外にはキラキラと輝く真鶴の海が広がります。まさに贅沢なひととき。海をバックに自撮りをする藤沢さん「天国みたい」と大興奮。メニュー表にはお刺身の写真が並びます。ここは迷わず、一番豪華そうな「地魚船盛会席 桜」をオーダー。

女将さんのイチオシは「金目鯛の姿煮」。今朝獲れたばかりという金目鯛は「時価」。おそるおそる値段を聞くと、5500円でした。でも宿泊客のほとんどが注文する人気メニューで、大きさはその日によりますが、だいたい3～4人前あるとのこと。これは期待が高まります！

さっそく金目鯛が運ばれてきました。

間髪入れず、ご主人が船盛を持って登場。

「地魚船盛会席 桜」のメインは、真鯛、アジ、ホウボウ、ブリ、タチウオ、スルメイカが乗った船盛。その日の漁や注文人数によって内容は変わるそう。

そして驚いたのが、ピクピクと動く真鯛。内臓を残したまま調理されており、つまりまだ生きている状態。

ときどき口を開けたり、激しく動いたりする魚を見て、藤沢さんは「こわい！」を連発、江角さんは「たまにすごい大きい動きを……」と目を見張りました。「かわいそう」「自分だったらと考えたらしんどい」と魚の様子を見守っていた2人でしたが、最後は意を決して「命をいただくということはこういうこと」「命に感謝しておいしく食べよう」と、箸を取りました。

味の感想は、「動いていただけあって、身がしっかりしていてプリプリ」（江角さん）「他の店で食べる鯛とは全然違う」（藤沢さん）と、その鮮度と甘みに感動。

江角さんのお気に入りは、身がふわふわの金目鯛。「味が染みてて最高！ ご飯が止まらない」と絶賛すれば、藤沢さんは「歯ごたえがあって甘みが強いイカが一番好き！」と、真鶴ならではの鮮度の違いに感動していました。