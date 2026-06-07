マツダが電撃発表！ ロードスターに待望の新色と特別仕様車が追加も「ディーラーで聞いて」
マツダ「ロードスター」の国内最大のオーナーズ・ミーティングとなる「軽井沢ミーティング」が今年も5月31日に開催されました。今年のイベントでは、マツダがサプライズのクルマを持ち込みました。どんなクルマだったのかを紹介します。
3倍弱の倍率を突破して駆け付けた
約1100台のロードスター
例年通り、5月の最終の週末となる31日の日曜日に、軽井沢プリンスホテルスキー場の駐車場において、「軽井沢ミーティング2026」が開催されました。これはマツダ「ロードスター」の有志オーナーが主催し、マツダも協力する、国内最大のオーナーズ・ミーティングです。
花曇りとなった、その日の天候は、陽ざしの強さを涼やかな風がやわらげる、高原の初夏といったもの。まさに絶好のイベント日和です。聞けば、このイベントは15年連続で晴れているとか。そんな気持ちの良い天候の下、今年は、3070台の応募から当選した約1100台もの「ロードスター」と約2650名のオーナーが全国からイベントに駆け付けたのです。
また、今年のイベントでは、1台の特別仕様車がアンベールされました。緑がベースの新色をまとった特別仕様車です。公開されたのは1台でしたが、よくよく話を聞いてみれば、そこには3つのニュースがありました。「新色」「特別仕様車」、そして「一部改良」です。どのような内容なのかを解説します。
令和のグリーンとなる「ジンクグリーンメタリック」
午前中のトークショーでは、現在の「ロードスター」の開発主査（開発責任者）の齋藤茂樹氏と、デザイナーである岩内義人氏の2人によって、新色をまとった特別仕様車がアンベールされました。新色は「ジンクグリーンメタリック」で、現行の4代目「ロードスター」としては、初となるグリーン系のボディーカラーとなります。
この新色は、鉄橋等に使われる防錆下地塗料「ジンククロメートプライマー」の色味や質感から着想を得たものだと岩内氏。「そのワイルドでインダストリアルな感じ」を、いかにクールで格好よい、「現代の、まさに令和のグリーン」に仕上げるかに注力したというのです。
色味としては、緑の構成要素であるブルーを強くし、クールな印象に近づけたとか。また、ハイライトを美しく見せるため、ブルーマイカを50％ほども含ませました。さらに匠塗りという技術を使って、マット調の質感と、造形を際立たせるハイライトを絶妙なバランスで両立。そのため角度や明るさによって、見え方が変わるのも特徴となります。
ちなみにアンベール直後の会場の反応は、意外と冷ややかなものでした。これは、初代NA「ロードスター」にあった、マットなブリティッシュグリーンの復活を望む声が根強いということでしょう。ただし、新色は現行「ロードスター」のすべてのグレードに使われる予定です。
岩内氏はトークショーにおいて、上質なタン内装と幌を使う「Vセレクション」と新色「ジンクグリーンメタリック」の組み合わせも披露しており、そちらは会場の反応も上々のよう。ちょっと時間が経てば、新色「ジンクグリーンメタリック」はきっと4代目モデルのモダンなグリーンとして認められるのではないでしょうか。
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