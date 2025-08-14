あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第551回
メルセデス・ベンツ「GLE 450d」は”もう買い替えたくない”と思わせる総合力が魅力
2025年08月14日 12時00分更新
SUV大好きアイドルのゆみちぃこと寺坂ユミさん（純情のアフィリア）。過去にアウディとBMWのSUVを試乗してきました。となると、残るはメルセデス・ベンツ。ということで同社中核モデルであるEクラスの「GLE」を体験してもらいました。
大家族向けの大型SUV「GLE」
メルセデス・ベンツ日本によると、国内販売車のうち約半分がSUVなのだとか。それを反映してかコンパクトなGLAから大型のGLS、セレブや芸能人に人気のGクラス、さらにはBEV（バッテリー駆動EV）のEQAやEQEなどなど、ニーズに合わせて豊富なラインナップを用意しています。
人気モデルは5人乗りで日本の道にもギリギリ対応できるボディーサイズが魅力の「GLC」。ですが「もっと快適な大型ラグジュアリーモデルが欲しい」「7人乗れなきゃダメなんだ――」と求める声もあるようで、その上位として3列シートのGLEが用意されているのです。
価格は1268万円～とかなり高額。同じ3列シートのGLB（644万円～）の倍、5人乗りのGLCとは300万円差。なるほど、上手い値付けができているというわけです。
ボディーサイズは全長4925×全幅2020×全高1795mm、ホイールベースは2995mmで、車重はなんと2410kg。車幅2メートルを超えてくると、対向車線のない道のすれ違いや、コインパーキングに苦労するわけで……。
ライバルはBMWの「X5」やアウディの「Q7」でしょうか。ゆみちぃはBMW X5に試乗済みですので、そちらとの比較になります。
まずは2列目シートを折りたたんで、3列目シートに乗り込んでいただきました。乗降に苦労するものの、なんとか着座。「思ったよりは広いですが、やっぱり狭いですよね」というように、基本的には子供向けといったところ。驚いたのはシートの上質さで、そこはメルセデスとしても譲れない部分なのでしょう。
高いレベルで“普通のクルマ”
2列目は快適そのもの。別取材で試乗しているGLCとは比べ物にならないほどの広さがあります。高級感のある“おもてなし”空間に「とても快適ですね」とゆみちぃ。文句ナシの満点笑顔です。収納時にフラットになるよう、シートが少し平べったい印象です。もちろんUSBのサービスレセプタクル、エアコン送風口も用意されています。
運転席も広々。シートはナッパレザーと本革のコンビネーションで上質そのもの。Cクラスとは違うことを教えてくれます。
荷室は3列目を出している時はそうでもありませんが、収納すれば広々。3列目シートは床面と一体化したようなフラットに収納が可能。展開や収納は手動ですが、頻繁に3列目をいじることはないでしょう。2列目まで倒すと1928リッターの容積を確保。キャンプ用品に加えて、自転車も入れておでかけしたくなります。
この連載の記事
-
第550回
自動車スズキ スイフトの「激レアMT」はエコでお財布にも優しい隠れた名車だった！
-
第549回
自動車平成のHondaスポーツモデル3車種一気乗り！ 「NSX」「S2000」「シビック TYPE-R」どれがいい？
-
第548回
自動車EVの価格破壊王BYDが放つSUV「シーライオン7」に乗ってわかった安かろう悪かろうではない理由
-
第547回
自動車地上の帝王 Mercedes-AMG「GT63」は高速道路こそ生きる道！ ハイパワーだけど電子制御で安心
-
第546回
自動車Honda「シビックRS」が「This is サイコーに楽しいHonda!」である3つの理由
-
第545回
自動車EVとガソリン車、どっちが安い!? 日産「アリア」のロングドライブの充電費用をエンジン車と比較
-
第544回
自動車ダイハツの軽自動車「ムーヴ」が10年以上ぶりに進化！ スライドドア採用で圧倒的使い勝手の良さ
-
第543回
自動車スイーツのようなクルマ！ スズキ「ワゴンRスマイル」のクリームコーデはオジサンでも乗って楽しい
-
第541回
自動車ロータスのEV「エレトレ」はブランド名ではなく己の審美眼を信じる人に似合うクルマ
-
第540回
自動車BMWのプレミアムコンパクト「120」がライバルを圧倒する5つのイイ感じ！
- この連載の一覧へ