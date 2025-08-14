SUV大好きアイドルのゆみちぃこと寺坂ユミさん（純情のアフィリア）。過去にアウディとBMWのSUVを試乗してきました。となると、残るはメルセデス・ベンツ。ということで同社中核モデルであるEクラスの「GLE」を体験してもらいました。

大家族向けの大型SUV「GLE」

メルセデス・ベンツ日本によると、国内販売車のうち約半分がSUVなのだとか。それを反映してかコンパクトなGLAから大型のGLS、セレブや芸能人に人気のGクラス、さらにはBEV（バッテリー駆動EV）のEQAやEQEなどなど、ニーズに合わせて豊富なラインナップを用意しています。

人気モデルは5人乗りで日本の道にもギリギリ対応できるボディーサイズが魅力の「GLC」。ですが「もっと快適な大型ラグジュアリーモデルが欲しい」「7人乗れなきゃダメなんだ――」と求める声もあるようで、その上位として3列シートのGLEが用意されているのです。

価格は1268万円～とかなり高額。同じ3列シートのGLB（644万円～）の倍、5人乗りのGLCとは300万円差。なるほど、上手い値付けができているというわけです。

ボディーサイズは全長4925×全幅2020×全高1795mm、ホイールベースは2995mmで、車重はなんと2410kg。車幅2メートルを超えてくると、対向車線のない道のすれ違いや、コインパーキングに苦労するわけで……。

ライバルはBMWの「X5」やアウディの「Q7」でしょうか。ゆみちぃはBMW X5に試乗済みですので、そちらとの比較になります。

まずは2列目シートを折りたたんで、3列目シートに乗り込んでいただきました。乗降に苦労するものの、なんとか着座。「思ったよりは広いですが、やっぱり狭いですよね」というように、基本的には子供向けといったところ。驚いたのはシートの上質さで、そこはメルセデスとしても譲れない部分なのでしょう。

高いレベルで“普通のクルマ”

2列目は快適そのもの。別取材で試乗しているGLCとは比べ物にならないほどの広さがあります。高級感のある“おもてなし”空間に「とても快適ですね」とゆみちぃ。文句ナシの満点笑顔です。収納時にフラットになるよう、シートが少し平べったい印象です。もちろんUSBのサービスレセプタクル、エアコン送風口も用意されています。

運転席も広々。シートはナッパレザーと本革のコンビネーションで上質そのもの。Cクラスとは違うことを教えてくれます。

荷室は3列目を出している時はそうでもありませんが、収納すれば広々。3列目シートは床面と一体化したようなフラットに収納が可能。展開や収納は手動ですが、頻繁に3列目をいじることはないでしょう。2列目まで倒すと1928リッターの容積を確保。キャンプ用品に加えて、自転車も入れておでかけしたくなります。