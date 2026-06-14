メルセデス・ベンツは、同社のフラグシップセダン「Sクラス」の新型「S450 d 4MATIC」を発売した。価格は標準モデルで1598万円、ロングホイールベースの「S580 4MATIC long」が2365万円。納車は9月以降を予定している。

知能を備えた新時代フラグシップセダン

1886年の自動車特許取得から、140年周年という記念イヤーに投入された新型Sクラス。車体全体の50％以上、約2700点の部品を新規開発または再設計という過去最大規模の改良に、同社がSクラスにかける意気込みがわかる。

従来より20％拡大された大型グリルが印象的。そしてSクラスとしては初めて、グリルにイルミネーションがついたのもトピックスだ。大型グリルを基調とした重厚なデザインにより、ラグジュアリーセダンとしての風格をより一層確かな物にしている。

インテリアは新設計のインストルメントパネルが印象的。14.4インチのメディアディスプレイと12.3インチの助手席ディスプレイは標準装備。ステアリングには一部に物理ボタンを設けた最新のデザインとしている。機能面では前席のみシートヒーターと連動するヒーテッドシートベルトを初採用。寒い日でもスグに体を温められる。

後席は絢爛豪華。リアコンフォートパッケージのオプションを選択すると、13.1インチのディスプレイが搭載される。

荷室は圧倒的な広さを誇り、SUVが裸足で逃げ出すのではと思うほど。ゴルフバッグが横に4つ入りそうだ。

「S580 4MATIC long」には、最高出力395kW／最大トルク750N.mを発生するV型8気筒エンジン・M177 Evoを搭載。マイルドハイブリッドにより、高い走行性能と燃費性能を実現しているという。

「S450 d 4MATIC」には、新型の3リットル直列6気筒クリーンディーゼルエンジンとマイルドハイブリッドモーターが奢られる。最大出力こそV型8気筒に劣るものの、最大トルクは同値で、しかも低い回転から最大トルクが発生するという。