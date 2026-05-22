フォルクスワーゲン「ID.Buzz Pro Long Wheelbase」
≒JOYも大絶賛の可愛さ！ 見た目はレトロ、中身は最新EV「ID. Buzz」がミニバンの常識を変える
愛らしい外観で今もファンが多い「ワーゲンバス」が、最新の電気自動車（EV）になって帰ってきました。今回は、アイドルグループ「≒JOY」の村山結香さんと山田杏佳さんと一緒に、自然豊かな三浦半島の城ヶ島公園を目指すドライブツアーへ出かけました（ニアジョイ・村山結香＆山田杏佳が最新EV「ID.Buzz」で行く、城ヶ島の絶景と地元メガ盛りグルメ旅）。
旅の相棒に選んだのは、フォルクスワーゲン「ID.Buzz Pro Long Wheelbase」です。三浦半島へ向かう高速道路やアップダウンのある道でも、電気自動車ならではの静かでスムーズな加速のおかげで、車内は終始リラックスした雰囲気に包まれていました。二人の楽しい会話も弾み、移動そのものが楽しくなる乗りやすさを実感できました。お腹も心も満たされた旅の様子は別の記事で読んでもらうとして、本稿ではこのクルマの魅力をお伝えします。
ID.Buzz Pro Long Wheelbaseの特徴
ID.Buzz Pro Long Wheelbaseは、EV専用のプラットフォームで作られた7人乗りのミニバンです。ボディーサイズは全長4965×全幅1985×全高1925mmで、車両重量は2720kgとなかなかのビッグサイズです。なお、車両本体価格は997万9000円（標準モデルは888万9000円）です。
床下に大容量の86kWhリチウムイオンバッテリーを搭載しており、一回の充電で走れる距離は554km（WLTCモード、世界統一燃費基準）を確保しています。後輪を駆動するモーターは最高出力286PSを発揮し、大人数で乗ってもしっかりと走れる性能を持っています。しかも、今のところ唯一の「EVミニバン」というレアさもあるのです。
ID.Buzz Pro Long Wheelbaseのスペック概要
フォルクスワーゲン「ID.Buzz Pro Long Wheelbase」は、スタンダードモデルを延長したロングボディー仕様になっています。
- ボディーサイズ
- 全長4965×全幅1985×全高1925mm
- ホイールベース
- 3240mm
- 車両重量
- 2720kg
- パワートレイン
- リア電気モーター、89kW
- 最高出力
- 286PS（210kW）/3581～6500rpm
- 最大トルク
- 560N･m（57.1kgf･m）/0～3581rpm
- トランスミッション
- 1段固定式
- 駆動方式
- 後輪駆動（FR）
- 電費
- 173Wh/km（WLTCモード）
- 価格
- 997万9000円～
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