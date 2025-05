アップル「iPhone 17」全モデルのダミーモデルが公開

アップルが今年発売する「iPhone 17」シリーズ全モデルとされるダミー画像が公開された。著名リーカーのSonny Dickson氏がXで4月23日に画像を共有した。

公開された画像からは、iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxの全ラインナップが黒と白の2色カラーで並んでいる様子を確認できる。

これまでのうわさでは本体のカラーに関係なく、横長のカメラバーはすべて黒色になるという話だったが、この最新のダミーモデルでは本体カラーにあわせてカメラバーの色も同じになるようだ。

また、これらのダミーモデルからは、通常モデルのiPhone 17は昨年のiPhone 16と比較してデザインに大きな変更がないことも確認できる。

横長のカメラバーの搭載など、大きなデザイン変更を受けるのはiPhone 17 ProとiPhone 17 Pro Max、そしてiPhone 16 Plusの後継となるiPhone 17 Airの3モデルのみとなるようだ。

