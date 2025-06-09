篠原修司のアップルうわさ情報局 第2285回
そろそろ買い替えを
アップル「iPhone XS」ついに「iOS 26」サポート対象外か
2025年06月09日 20時00分更新
アップルが来週発表予定のiOS 26では、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XRがサポート対象から外れる可能性が高そうだ。米メディアAppleInsiderが6月4日に報じた。
同紙は2024年に正確な情報を提供していた実績を持つ匿名アカウントがXに投稿した情報をもとに、次期iOSはiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XRをサポートしないと伝えている。
この情報は4月1日にも同様の主張がなされており、信憑性は高いとみられている。なお、サポート対象から外れるモデルでも、アップルからのセキュリティアップデートは引き続き提供される予定だ。
もしこの情報が正確であれば、iOS 26に対応するデバイスファミリーは以下の通りとなる。
- iPhone 17
- iPhone 16
- iPhone 15
- iPhone 14
- iPhone 13
- iPhone 12
- iPhone 11
- iPhone SE（第3世代）
- iPhone SE（第2世代）
iOS 26は日本時間6月10日午前2時から始まるWWDC 2025の基調講演で発表される予定だ。
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