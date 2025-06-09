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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2285回

そろそろ買い替えを

アップル「iPhone XS」ついに「iOS 26」サポート対象外か

2025年06月09日 20時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルが来週発表予定のiOS 26では、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XRがサポート対象から外れる可能性が高そうだ。米メディアAppleInsiderが6月4日に報じた。

　同紙は2024年に正確な情報を提供していた実績を持つ匿名アカウントがXに投稿した情報をもとに、次期iOSはiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XRをサポートしないと伝えている。

　この情報は4月1日にも同様の主張がなされており、信憑性は高いとみられている。なお、サポート対象から外れるモデルでも、アップルからのセキュリティアップデートは引き続き提供される予定だ。

　もしこの情報が正確であれば、iOS 26に対応するデバイスファミリーは以下の通りとなる。

  • iPhone 17
  • iPhone 16
  • iPhone 15
  • iPhone 14
  • iPhone 13
  • iPhone 12
  • iPhone 11
  • iPhone SE（第3世代）
  • iPhone SE（第2世代）

　iOS 26は日本時間6月10日午前2時から始まるWWDC 2025の基調講演で発表される予定だ。

 

■関連サイト

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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