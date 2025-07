アップル「iPhone 17 Pro」新色オレンジ追加か

アップルが2025年9月に発売するとうわさのiPhone 17 Proシリーズに、新たにオレンジ系の新色が追加される可能性がある。著名リーカーのSonny Dickson氏が7月14日にXで伝えた。

同氏はiPhone 17シリーズのリアカメラ用レンズカバーとされる画像を公開。そのなかでiPhone 17 ProとiPhone 17 Pro Maxには、オレンジ色のカバーを確認できたと説明している。

添付されているレンズカバーのうちブラック、グレー、シルバーは、現行のiPhone 16 Proシリーズのブラックチタニウム、ナチュラルチタニウム、ホワイトチタニウムに対応するとみられている。

一方、ダークブルーのレンズカバーはiPhone 15 Proシリーズで提供されていたブルーチタニウムカラーの可能性がある。

そして一番注目すべきはオレンジ色のレンズカバーで、iPhone 17 ProにはこれまでどのiPhoneシリーズにも採用されたことのない銅色に近いカラーが新たに追加される可能性が出てきている。

ただし、これらのレンズカバーが本物かどうか、そしてアップルが最終的にこれらのカラーオプションを採用するかどうかは分かっていない。

その真実は2025年9月9日か10日に分かるだろう。

iPhone 17 lens protection cover will match the phone color. The orange one for the Pro Max might hint at a new shade, possibly dark gold or copper. pic.twitter.com/BMamZ45now