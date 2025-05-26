篠原修司のアップルうわさ情報局 第2273回
AirPods Pro 3もない？
アップル「AirPods」大幅アップデートは2026年？
2025年05月26日 20時00分更新
アップルのAirPodsシリーズには2026年まで大きなアップデートがない可能性が高い。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が5月18日にXで予測を伝えた。
同氏によると、2026年に赤外線（IR）カメラを搭載した新型AirPodsが、2027年に軽量化されたAirPods Maxの量産が開始される見込みだという。
これは同氏が以前から主張している予測だ。
一方、他のメディアからは2025年にノイズキャンセリング機能などを改善したAirPods Pro 3が発売されるとの予測が出ており、2つの予測がぶつかりあっている状態だ。
はたして2026年までAirPodsシリーズのアップデートはないのか、それともAirPods Pro 3が年内に出てくるのか。9月の発表を楽しみに待ちたい。
AirPods may not see significant updates until 2026 (aligning with my earlier prediction that IR camera-equipped AirPods would enter mass production in 2026). A lighter version of the AirPods Max is expected to enter mass production in 2027.— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 18, 2025
AirPods可能要到2026年才會有顯著更新…
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