アップル「AirPods」大幅アップデートは2026年？

アップルのAirPodsシリーズには2026年まで大きなアップデートがない可能性が高い。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が5月18日にXで予測を伝えた。

同氏によると、2026年に赤外線(IR)カメラを搭載した新型AirPodsが、2027年に軽量化されたAirPods Maxの量産が開始される見込みだという。

これは同氏が以前から主張している予測だ。

一方、他のメディアからは2025年にノイズキャンセリング機能などを改善したAirPods Pro 3が発売されるとの予測が出ており、2つの予測がぶつかりあっている状態だ。

はたして2026年までAirPodsシリーズのアップデートはないのか、それともAirPods Pro 3が年内に出てくるのか。9月の発表を楽しみに待ちたい。

AirPods may not see significant updates until 2026 (aligning with my earlier prediction that IR camera-equipped AirPods would enter mass production in 2026). A lighter version of the AirPods Max is expected to enter mass production in 2027.



AirPods可能要到2026年才會有顯著更新…