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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2273回

AirPods Pro 3もない？

アップル「AirPods」大幅アップデートは2026年？

2025年05月26日 20時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルのAirPodsシリーズには2026年まで大きなアップデートがない可能性が高い。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が5月18日にXで予測を伝えた。

　同氏によると、2026年に赤外線（IR）カメラを搭載した新型AirPodsが、2027年に軽量化されたAirPods Maxの量産が開始される見込みだという。

　これは同氏が以前から主張している予測だ。

　一方、他のメディアからは2025年にノイズキャンセリング機能などを改善したAirPods Pro 3が発売されるとの予測が出ており、2つの予測がぶつかりあっている状態だ。

　はたして2026年までAirPodsシリーズのアップデートはないのか、それともAirPods Pro 3が年内に出てくるのか。9月の発表を楽しみに待ちたい。

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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