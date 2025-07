アップル「iPhone 17 Air」新色ライトブルー含む4色展開か

アップルが開発中とうわさのiPhone 17 Airは、4つのカラーラインナップで展開される可能性がある。著名リーカーのMajin Bu氏が自身のブログで7月9日にリークした。

この情報はもともと中国のSNS微博(weibo)のテック系動画ブロガーFixed Focus Digital氏が6月8日に伝えていたものだが、Majin Bu氏も独自の情報筋から同様の情報を確認したという。

それによると、iPhone 17 Airには従来のブラックとシルバーにくわえ、新色としてライトゴールドとライトブルーが追加されるという。

それぞれの色味の説明は次のとおり。

イメージ画像も掲載されているが、これを見るかぎりではライトブルーはなかなかの人気になりそうだ。iPhone 17 Airは2025年9月発売とのうわさだ。

iPhone 17 Air Could be available in 4 new color options



Full Article:https://t.co/5QaZ1H6XsSpic.twitter.com/XOW8m4UMVz